La confirmación de Cristián Paulucci como entrenador de la Universidad Católica trajo tranquilidad a sus hinchas, debido al gran trabajo que realizó luego de la salida de Gustavo Poyet, que finalizó con la obtención de un tetracampeonato.

Por lo mismo, el DT comentó esta jornada la felicidad que le dio esta ratificación por parte de la dirigencia que encabeza Juan Tagle y José María Buljubasich. "Este es el lugar más especial de mi carrera. No pensaba si iba a continuar o no, pues no podía desviarme ni soñar con ser el técnico, para tener esa posibilidad debía lograr cosas. No me quedaba otra que ser campeón. Luego de que le ganamos a Everton, los sueños comenzaron", comenzó diciendo.

Ahora apunta a poder engrandecer aún más la rica historia de Católica en el último tiempo. "El 23 de enero tenemos partido importantísimo de la Supercopa (contra Colo Colo) y queremos seguir ganando títulos. Estará el torneo local, y si ya logramos algo histórico con el tetracampeonato, lograríamos algo recontrahistórico".

Sobre la tarea internacional, detalló los partidos importantes que se han ganado en las últimas tres ediciones de la Libertadores y del paso a octavos de final el último año. "Hay que lograr algo igual o superar lo que se ha hecho en la Libertadores. Si pasamos la fase de grupos, veremos para qué estamos", puso la pelota al piso.

Sobre el momento personal, indicó que "estoy súper contento, pasando un momento bárbaro en mi vida y tengo que disfrutarlo, pero eso viene con una carga y responsabilidad. Ser DT de un club tan grande no es cosa de todos los días".

También se refirió a los que será la conformación del plantel. "La institución trabaja de manera excelente en eso, se hacen diversos ejercicios que realiza el Tati para ir hablando todos los meses, ir viendo cómo conformar el plantel. En estos meses venimos viendo posibilidades y el paso siguiente es hablar individualmente con cada jugador para ver si siguen o no. Luego vendrá el trabajo de Tati para buscar jugadores", analizó.

En tanto, el presidente Juan Tagle comentó que "con Cristián hay plena concordancia por los objetivos. Sé que vas a dejar todo en la cancha, estás confirmado en tu casa y que se cumplan todos los objetivos. Que tengas esa relación de tanto cariño por parte de la hinchada, que sean dos años de grandes éxitos".