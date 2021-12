El entrenador de Universidad Católica, Cristian Paulucci, comentó una anécdota de su niñez: el cordobés reveló que vivió mucho tiempo dentro de las instalaciones de un club de la localidad de Noetinger, el San Carlos.

En el programa La Previa de radio Cadena 3 de Argentina, al DT de la UC le consultaron si es más hincha de San Carlos o el clásico rival, el Progreso.

“Soy de San Carlos, pero yo dirigí los dos, es increíble. Y salí campeón con los dos, así que me siento muy querido por ambos. Pero yo nací dentro del Club San Carlos, porque mi padre y mi abuelo tenían a cargo la conserjería del club. Y mi casa estaba adentro del club, vivía a dentro del club”, contó Paulucci.

El entrenador complementó que “acá todos saben que soy sancarlista, es mi club, al que adoro y quiero un montón. También como profesional me tocó dirigir otra gran institución como Progreso”.

Por otro lado, sobre su carrera paso a paso, el argentino manifestó que “traté de capacitarme todo lo que más pude, porque sabía que si no me capacitaba no iba a tener la posibilidad (de dirigir). Uno cree que por ahí a los 30 años está listo y no es así”.

Cristian Paulucci sentenció que “cuando uno se recibe de entrenador quiere ganar cinco partidos para que le den la posibilidad en el primer equipo y no fue mi caso. Yo nunca me apuré porque fui gerente deportivo, director deportivo de Huachipato, un club que jugó la Copa Sudamericana”.