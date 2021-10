El arbitraje, lastimosamente, volvió a ser protagonista en la más reciente fecha del Campeonato Nacional durante el compromiso entre Universidad Católica y Santiago Wanderers pues Roberto Tobar expulsó de manera polémica a Germán Lanaro y Fernando Zampedri.

En la acera cruzada mostraron su molestia por perder a dos de sus jugadores más importantes para el importante compromiso ante Colo Colo este domingo, un encuentro que puede resultar definitorio en la lucha por el título. "Me llama mucho la atención que por lejos el mejor árbitro chileno y uno de los mejores de Sudamérica tuviera una noche para el olvido", dijo Cristián Basaure en Redgol en La Clave.

"No estoy de acuerdo con ninguna de las dos expulsiones. La otra vez cuando arbitró la Católica con la U en Rancagua ya había tenido un par de actitudes que me habían llamado la atención un poquito bordeando la soberbia pero me parece que está en un límite, en una línea delgada", añadió.

Sin embargo, el comentarista dejó claro que no cree en que haya algún interés mayor detras de lo sucedido. "¿Qué tiene que ver Colo Colo con que se equivoque Tobar ayer? La campaña que ha hecho es por su gran rendimiento, que lo favorezca o no por dos expulsiones mal realizadas me parece a mí que no debiese teñir nada", puntualizó.

Basaure fue enfático con la definición del torneo. "Si hoy termina el torneo y Colo Colo es campeón, creo yo no debiese teñir el campeonato porque ha sido más que el resto hasta hora. No creo en el plan maquiavélico pero sí creo en los errores en que el mal rendimiento del arbitraje en general, ha decrecido lamentablemente".