Buljubasich a Colo Colo por "meterse" en la negociación por Puch: "No me genera nada lo que ellos hagan"

El futuro de Edson Puch aún no está claro. El delantero sigue perteneciendo a Pachuca, y Universidad Católica hace todo lo posible por renovar su contrato, aunque Colo Colo también busca fichar al ex seleccionado nacional.

El gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, señaló sobre la intromisión de los albos que "si hubo un interés de Colo Colo entremedio por Puch no tengo nada que decir. Cada club tiene su manera de trabajar y la verdad no me genera nada lo que ellos hagan".

Por su parte, el presidente de la UC, Juan Tagle, aprovechó la presentación del delantero Fernando Zampedri para aclarar el estado de la negociación por Comando.

"El 31 de diciembre (fecha final para llegar a acuerdo impuesta por los mexicanos) no marca ninguna diferencia por la negociación con Edson. Estamos en conversaciones constantes con propuestas de lado y lado que se analizan y responden", dijo el mandamás.

La UC sigue trabajando por Puch, pero Colo Colo se mantiene expectante.