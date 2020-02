Ariel Holan y medida de jugar sin hinchas visitantes: "Espero que sea equitativo para ambas partes"

Quedan pocos días para una nueva versión del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, duelo que es válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional y que es fundamental para ambos elencos, pues si la UC gana puede sacar una ventaja de nueve puntos a un rival directo, mientras que los Albos necesitan sumar para acallar las críticas.

En ese sentido, el técnico de La Franja, Ariel Holan, se refirió al duelo y al dispar presente que viven ambos clubes. “Los problemas de Colo Colo los debe resolver Colo Colo. No tengo autoridad para hablar de ese tema. Nosotros estamos en un proceso nuevo, va a ser el quinto partido y es un proceso muy joven en el que se hacen pruebas que nos permiten aprendizajes”.

Al ser consultado si este duelo es una revancha de Copa Chile, en donde cayeron por definición a penales, expresó que “no hay espina clavada, porque partidos son partidos. Fue el primero oficial de mi ciclo, nos sirvió mucho para reforzar lo que hicimos bien y crecer en lo que no hicimos bien”.

Luego se refirió a la medida de la autoridad que estableció que en el encuentro solo podrán asistir hinchas Albos. “Acá está la Intendencia que tiene facultades, igual que Estadio Seguro. Si dispusieron que sea sin público visitante, por algo será”.

Agregó que “igualmente considero que debe ser equitativo para ambas partes y no tengo dudas que en la vuelta será también sin público visitante (…) como dije en la pregunta, hay autoridades que tomaron esas decisiones. Por lo mismo, hay que ser muy prudentes en las opiniones como entrenador. Yo prefería no hacer evaluaciones respecto a esto”.

También, mencionó que tendrá equipo completo para el partido, pues "José Pedro Fuenzalida y César Pinares ya están recuperados" y podrán ser de la partida en el partido programado para este domingo a las 18:00 horas en el Monumental.

Finalmente, se refirió a la utilización del VAR en el fútbol chileno, pues varios jugadores de la UC han expresado su molestia con la tecnología. “Lo que me preocupa es que se creó para evitar injusticias, y en la implementación, lo que me preocupa, es que hay algunas jugadas en que el árbitro principal va a ver las jugadas y en otras no. Yo creo que siempre debe ir a ver la pantalla, porque si no, quien dirige es el VAR”.