Ariel Holan advierte: "El equipo tiene un prestigio y tiene que hacerlo valer, pero nadie puede garantizar ganar"

Universidad Católica ya piensa en el 2020. Los cruzados tendrán una dura tarea no solo en el plano local, donde buscarán un inédito tricampeonato, sino también en Copa Libertadores, donde deberán demostrar la superioridad con que levantaron el título en nuestro país.

Pero desde San Carlos de Apoquindo ponen paños fríos. En conversación con El Mercurio, Ariel Holan se refirió a las posibilidade de no avanzar de la fase de grupos, algo que no ve como un revés. "Fracaso sería no poder imponer nuestra identidad de juego. El equipo tiene un prestigio y tiene que hacerlo valer, pero nadie puede garantizar ganar. No mido el fútbol de éxito o fracaso por el ganar o perder; miro todo en su contexto", comentó.

"Obvio que nadie puede desconocer la importancia de ganar, pero en competencias internacionales el primer paso es demostrar que el equipo tiene herramientas para competir", agregó.

Ante esto mismo, el nuevo técnico de los de la franja analizó los rivales que tendrán en el grupo y reiteró que "es definitivamente difícil, pero lo más importante es que la Católica compita. Cuando compites, tienes chances reales de ganar. Tenemos las ambiciones de todos".

Finalmente, Holan evitó ilusionar a la hinchada cruzada sobre las comparaciones con su campaña junto a Independiente, donde se coronó campeón de la Sudamericana. "Son situaciones diferentes, clubes distintos y otros momentos. Cuando uno toma la responsabilidad de dirigir a un club con el prestigio de Universidad Católica, sabe que tiene que hacer lo mejor posible y conseguir los mejores resultados que se puedan".