Una esperada noticia recibieron los fans del artista puertorriqueño Chayanne, quien anunció una esperada nueva gira para este 2024, cinco años después desde su último tour, revelando las ciudades que visitará, las fechas y cuándo comenzará la venta de entradas.

El cantante detrás de éxitos como “Tu pirata soy yo”, “Te echo de menos”, “provocame”, “Torero”, “Simplemente” y “Tiempo de vals”, reveló durante la edición número 36 de Premio Lo Nuestro en donde se llevó la categoría “Canción Del Año – Tropical por su tema Bailando Bachata, que se vienen sus presentaciones en vivo durante los próximos meses.

“Ya que estoy emocionado, les puedo decir que, después de cinco años, voy a hacer gira. Empiezo en agosto y espero verlos”, expresó.

Esto hizo que los fans del artista en territorio nacional se ilusionen frente a la posible llegada del artista dentro de los próximos meses.

¿Vendrá Chayanne a Chile?

A finales del 2024 el artista dejó entrever que saldría de gira, sin embargo, no especificó los países, dejando a sus fans en territorio nacional emocionados ante el posible arribo del cantante detrás de Salomé y Caprichosa.

Pero ahora, ya hay confirmación sobre los países que serán parte de “Bailemos Otra Vez Tour”, la cual, tristemente, no incluye a Chile de manera inicial, lo que no quiere decir que no pueda sumarse en un futuro, en caso de que busque sumara a Sudamérica con su nueva producción.

Hasta el momento la gira solamente abarca Estados Unidos y terminará durante el segundo semestre del 2024,

“¡La espera terminó! Mi gente bonita, este año volvemos al escenario con todas las ganas. Nos vemos pronto”, expresó a través de sus redes sociales, revelando la fecha en que comenzará la venta de entradas.

“Bailemos Otra Vez Tour arrancará el 21 de agosto en San José California y abarcará además ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, San Antonio, Houston, Chicago, Boston, Nueva York y Orlando, para concluir en Miami el 14 de diciembre”, expresó.