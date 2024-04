En Estados Unidos se realiza actualmente el Cinema Con, gracias a esto es que podemos ver nuevas noticias sobre cine y series que se estrenarán más adelante. Junto con esto también vienen anuncios de nuevos proyectos.

Uno de los anuncios que sorprendió fue el de la tercera parte de Now You See Me (Los Ilusionistas: Nada es lo que parece en Latinoamérica).

Y es que algunos recordaran la primera en ser estrenada en 2013 que nos presentó a un cast con Dave Franco, Jesse Eisenberg, Isla Fisher y Woody Harrelson. Posteriormente, una segunda película fue estrenada en 2016 pero sin Isla Fisher en sus filas.

¡Confirmada la tercera parte!

En el Cinema Con, Lionsgate confirmó que Now You See Me 3 es una realidad. Pero eso no es todo, ya que se reveló que el cast original con Dave Franco, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Woody Harrelson, Mark Ruffalo y el resto del elenco original se sumaran en esta nueva película.

Aún se desconoce si Lizzy Caplan, quien reemplazo a Fisher en la segunda película, estará presente en esta nueva parte. Quizás nos sorprendan y veamos a las dos mujeres participar la película.

Aunque todo indica que esta vez ellos no serán los protagonistas de la película, ya que se confesó que además un nuevo grupo de magos ladrones protagonizarán esta aventura.

El guion ya está listo y es que Jesse Eisenberg reveló a Collider hace unas cuantas semanas que él ya había leído el escrito y que además prontamente iniciarían las grabaciones.

El rodaje está fijado para comenzar dentro de los próximos meses de este 2024 y esperamos pronto tener más noticias sobre esta cinta, así como una fecha de estreno confirmada para la misma.

Finalmente, después de casi 10 años, veremos a los Cuatro Jinetes reunirse una vez más. Y es que en la última película los magos terminaron en las instalaciones de El Ojo tras haber cumplido todas las pruebas.