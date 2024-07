Hace un tiempo se anunció que una tercera parte de Los Ilusionistas (Now You See Me) va a realizarse. La tercera película se anunció 8 años después del estreno de la segunda parte y llegará a los cines después de casi 10 años.

La tercera parte viene a los cines a sorprender a quiénes recuerdan a los Cuatro Jinetes y es que parte del elenco original de la película hará su regreso para un nuevo estreno en los cines.

¿Qué actores de Nada es lo que parece vuelven?

Fue durante el mismo anuncio de la tercera parte que se reveló que parte del elenco original volvería a la pantalla grande. Eso sí, se informó que los Cuatro Jinetes perderán protagonismo, teniendo que enseñar a nuevos magos.

En concreto, los Cuatro Jinetes más Dylan Rhodes, vuelven a la pantalla. Lula May, interpretada por Lizzy Caplan, no ha sido anunciada y existe una gran posibilidad de que veamos su falta durante el próximo estreno.

Eso sí, los personajes de J. Daniel Atlas (Jesse Einsenberg); Merrit McKinney (Woody Harrelson); Henley Reeves (Isla Fisher); Jack Wilder (Dave Franco) y Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) nuevamente vuelven a la pantalla.

A ellos se les sumará Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenbalt y Rosamund Pike, quienes interpretarán a una nueva generación de magos que vivirán una nueva aventura como Jinetes.

No se ha revelado aún una sinopsis oficial de la cinta, pero se espera que sea una secuela de la segunda parte y así nos presente a los nuevos personajes.

Otros de los personajes que aparecieron en la primera película no han sido anunciados y es que de momento no hay muchos más detalles de lo que nos mostrará esta nueva cinta y cómo será el protagonismo en pantalla de parte del cast original.

Pero eso no es todo y es que ya sabemos cuando llegará a los cines Los Ilusionistas 3 y es que Lionsgate anunció que la película se estrenará en Estados Unidos el próximo 14 de noviembre de 2024. La fecha de estreno de Latinoamérica no se ha definido, pero de ser esa misma semana debería llegar un día antes a la región, esto debido a que los estrenos en Latinoamérica se dan generalmente los días jueves.