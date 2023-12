Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, comenzó su esperada nueva temporada, en donde conocidos rostros estarán presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, para conversar sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

¿Quiénes son los invitados de este viernes en Podemos Hablar?

Los rostros que estarán hoy son Álvaro Rudolphy, el reconocido actor nacional que ha participado en producciones como Amores de Mercado, Juego de Poder y Perdona Nuestros Pecados y Fernando Larraín, protagonista de Casado con Hijos, los actores recordarán cuando Rudolphy hizo de “celestino” para Larraín en dos ocasiones, las cuales terminaron en matrimonio, También recordarán cuando trabajaron juntos en la pizzeria “La Leona”, durante sus inicios en las tablas.

En el episodio también estará la actriz Carmen Gloria Bresky, reconocida por sus papeles en teleseries como Verdades Ocultas, Te doy la vida y por su rol de Marcia Durán en Casado con Hijos. La última invitada es la atleta de alto rendimiento, Martina Weil, quien entregó detalles de su triunfo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

¿A qué hora se estrena?

El nuevo episodio del programa se estrena a las 22.15 por las pantallas de Chilevisión.

El alejamiento de Álvaro Rudolphy de las teleseries

El actor, cuya última teleserie fue Juegos de Poder (2019), se refirió a su actual distancia con las teleseries y los motivos. “La verdad es que todavía me lo pregunto, yo creo que fue un impulso, lo necesité y se produjo. Yo creo que llegué a un momento en donde sentía que ya había cumplido muchas etapas”.

“Uno va envejeciendo y me plantee: Yo no sé si quiero terminar mis días, y mi vida, como un actor haciendo teleseries, teniendo que ser el infiel, el asesino, el golpeador, el promiscuo, toda esa carga, el sádico, matando a la mitad de mis colegas; por un lado, era agradable si, debo reconocer, en algunos casos daba gusto, pero también me afectaba”, expresó Rudolphy.

Agregando que las tensiones de los personajes también afectaban su vida personal. “De repente estaba 3 horas llorando, 5 horas enojado, peleando, y uno que trata de trabajar con la emoción, con la mayor verdad posible, te vas cargando, te vas cansando, te vas gastando”.

“Uno sabe qué es ficción y qué es realidad, pero igual la carga emocional está, 20:30 de la tarde, después del taco, ya no quieres más”, añadió.

Los icónicos personajes de Rudolphy

A lo largo de su larga trayectoria, el actor ha interpretado a recordados personajes que han quedado en la retina colectiva de los televidentes, como Julián García, el gran villano de la teleserie Alguien te Mira, quien se encargaba de asesinar a todas las mujeres que no fueran perfectas en su rol de madre, debido a un trauma de su niñez. A pesar de su oscura vida secreto, sus cercanos jamás sospecharon de él.

“Ese es el villano que más me gustó de interpretar, ese y Armando Quiroga, pero Julián García tuvo la particularidad de que nunca se mostró malo. Julián García era un tipo que pasaba absolutamente desapercibido, que era un oftalmólogo, que era bueno, que tenía su pareja, su exmujer, su familia, era como un Dr. Jacob y Mr Hyde”.