El programa de conversación y gastronomía de Chilevisión, La Divina Comida, regresará este sábado a la pantalla con su novena temporada, en donde reconocidos rostros de la música, arte, comunicaciones, política y entretenimiento, probarán sus habilidades culinarias.

El nuevo ciclo, que se encuentra celebrando sus más de 200 capítulos, cuenta con la participación de reconocidos invitados, quienes hablarán sobre distintos aspectos de su vida personal y laboral en compañía de una grata cena, culminando con un importante premio para quien sea elegido por los mismos comensales como el mejor anfitrión.

¿Quiénes son los invitados de este sábado 4 de noviembre?

El veterinario Sebastián Jiménez, conocido también como “Lindorfo“, quien fue el rostro del exitoso programa de Mega “La Ley de la Selva”; La conocida cantante y animadora Mary Almázabar, conocida como Blue Mary; el actor y cantante Francisco Dañobeitía, quien actualmente participa en la teleserie de Mega “Como la vida misma”, y la ex diputada María José Hoffman.

Revisa el avance a continuación

¿A qué hora comienza La Divina Comida?

El programa de conversación estrena nuevos capítulos a partir de las 22:30 a través de la señal de Chilevisión.

Las confesiones de Francisco Dañobeitía

El joven actor de 32 años habló sobre su infancia, en donde estuvo en distintos colegios debido a que se cambiaron en distintas oportunidades de hogar. “Estuve con mi mamá, que es bien nómade. Yo vivía con mi mamá, mi abuela y una amiga de mi mamá, muy querida. Estuve en hartos colegios, estuve como en siete colegios más o menos”.

“A mí me costó mucho adaptarme a los colegios, mucho, siempre. Nunca jugué a la pelota, siempre estaba muy distraído tarareando música en el patio y muy solo. Mucho bullying, mucho bullying, se me asociaba mucho a esa energía más frágil, pasaron algunos hitos en relación a eso, con ciertos abusos que hubo y mi mamá me cambió de colegio, pensando que iba a ser mejor”, señaló el intérprete.

Dañobeitía también se refirió a la relación actual que tiene con la también actriz Fernanda Ramírez, quien es la madre de su hijo Gael y con quien trajo matrimonio el año 2015. Actualmente, se encuentran separados, sin embargo, continúan teniendo una muy buena relación.

“Con la Feña nos conocimos en una fila de una obra de teatro y enganchamos, pero nunca pasó nada porque estábamos pololeando, nunca pasó nada. En algún momento de mi egreso nos conectamos, enganchamos y empezamos a salir”.

“Entre medio ya habíamos decidido casarnos y nuestro hijo Gael apareció en un proyecto, y dijimos qué hacemos… vamos. Nos fuimos a los años 70”, señaló.

“Nos divorciamos hace no tanto, estuvimos harto tiempo separados. Y celebramos, ella incluso hizo un asado cuando nos divorciamos. Imagínense el nivel de relación que tenemos con el Juanjo, actual pareja de Fernanda”, expresó.