¿Cuál es el line up de este sábado en Lollapalooza? Revisa los horarios y dónde ver en vivo

No queda nada para que comience uno de los eventos artísticos más esperados del verano, Lollapalooza Chile 2024, el cual contará con esperadas presentaciones de reconocidos artistas nacionales e internacionales.

El evento comienza este viernes 15 de marzo y finalizará el próximo domingo 17 del mismo mes y se realizará en el Parque Cerrillos. Por lo mismo, hay alta expectación sobre los horarios y los artistas que estarán durante la segunda jornada que se realizará este sábado 16 de marzo.

Pero además, también hay una gran sorpresa para todos los aficionados que deseen ver la transmisión del festival online, ya que se reveló que se realizará una emisión a través de streaming.

Reconocidas bandas nacionales e internacionales, grandes exponentes del género reggaetón y artistas chilenos, estarán presentes en la segunda jornada del evento.

¿Qué artistas se presentan este sábado 17 de marzo en Lollapalooza?

Los artistas que estarán este sábado en el el festival son BLINK-182 – ARCADE FIRE – The Offspring – Chencho Corleone – Diplo – The Blaze – Doom Dolla – Francisca Valenzuela – MK – Fletcher – Movimiento Original – Dalex – Cami – Kidd Voodoo – Glup! – Monsieur Periné – Pablito Pesadilla – Francisco Victoria – Rainao – Andres Nusser – Los Miserables – Tronic – The Alive! – Fármacos – José Madero – BB Trickz – Verito Asprilla – DJ Tee – Lua Lacruz – Red Bull Batalla – Rootz Hi-Fi – Aura Bae – Tenemos Explosivos – Ratoncitos Dulces Sueños – De tu cuna a tu tumba – Orquesta FACH – Mombasa.

Revisa los horarios a continuación

Cenco Malls Stage

Tronic: 13.15 a 14.00 horas

Glup!: 14.45 a 15.30 horas

Fletcher: 16.30 a 17.30 horas

The Offspring: 18.30 a 19.30 horas

Blink-182: 21.00 a 22.30 horas

Banco de Chile Stage

Verito Asprilla: 14.00 a 14.45 horas

Monsieur Periné: 15.30 a 16.30 horas

Francisca Valenzuela: 17.30 a 18.30 horas

Arcade Fire: 19.30 a 21:00 horas

Chencho Corleone: 22.30 a 23.30 horas

Alternative Stage

BB Trickz: 13.30 a 14.00 horas

Fármacos: 14.45 a 15.30 horas

José Madero: 16.15 a 17.15 horas

Cami: 18.00 a 19.00 horas

Movimiento Original: 19.45 a 20.45 horas

The Blaze: 21.30 a 22.30 horas

Perry’s Stage by Cenco Malls

Lua Lacruz: 12.30 a 13.00 horas

Aura Bae: 13.15 a 13.45 horas

DJ Tee: 14.00 a 14.45 horas

Rainao: 15.00 a 15.45 horas

Kidd Voodoo: 16.00 a 16.45 horas

Pablito Pesadilla: 17.00 a 17.45 horas

Dalex: 18.00 a 19.00 horas

MK: 19.15 a 20.15 horas

Dom Dolla: 20.30 a 21.30 horas

Diplo: 21.45 a 22.45 horas

Kidzapalooza Stage

Ratoncitos Dulces Sueños: 14.00 a 14.45 horas

De tu cuna a la tumba: 15.30 a 16.15 horas

Orquesta Fach: 17.00 a 17.45 horas

Mombasa: 18.30 a 19.30 horas

Lotus Stage

Tenemos Explosivos: 13.45 a 14.15 horas

The Alive!: 14.45 a 15.30 horas

Los Miserables: 16.00 a 16.45 horas

Andres Nusser: 17.15 a 18.00 horas

Francisco Victoria: 18.45 a 19.30 horas

Red Bull Batalla: 20:00 a 21.00 horas

¿Dónde ver Lollapalooza Chile 2024?

El festival se transmitirá a través de Chilevisión.cl y un canal exclusivo de Lollapalooza Chile en Pluto TV, los seguidores tendrán la oportunidad de disfrutar de las destacadas actuaciones. Ambas plataformas, junto con el canal de Chilevisión en Youtube, ofrecerán contenido especial con diversas opciones para vivir la experiencia del festival.