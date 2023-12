Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, comenzó su esperada nueva temporada, en donde conocidos rostros estarán presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, para conversar sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

¿Quiénes estarán en Podemos Hablar este viernes?

Dos cantantes y ex participantes de Rojo, estarán presentes en el espacio. Daniela Catillo y María Jimena Pereyra, quienes fueron parte de la primera edición del programa de talento, revelaran distintos detalles de su vida.

También estará en “Rey del Chiste Corto”, el humorista, Álvaro Salas, y Santiago Ford, medallista de oro en el decatlón masculino de los Juegos Panamericanos 2023.

¿A qué hora se estrena?

El nuevo episodio del programa se estrena a las 22.30 por las pantallas de Chilevisión.

La confesión de Álvaro Salas sobre Maradona

El humorista fue parte del programa de conversación “Viva el Lunes”, junto con Kike Morandé y Cecilia Bolocco, en donde reveló que el fallecido ex futbolista argentino fue parte clave en el éxito del espacio. “Maradona, que en paz descanse, gran maestro, ídolo, le tenemos tremenda gratitud, porque gracias a él Viva el lunes de Canal se dio a conocer en el mundo entero. La noticia recorrió el mundo. Se enfermó, se descompensó”, comenzó señalando.

“Mucha gente lo asocia a otra cosa, pero yo creo que fue presión alta presión baja, porque estaba transpirando mucho. Él estaba muy agitado, transpirado, tenía la camisa pegada, tú dices “este gallo no lo está pasando bien”.

“Y cuando vamos a comerciales… Bailó tango con la Cecilia, echó la talla, pero cuando fuimos a comerciales le dice al Kike “hermano, me siento mal”, ahí fue un paramédico del canal. Noticia: “Maradona se sintió mal en el programa Viva el lunes de Canal 13 en Chile”, reveló el comediante.

El reencuentro con Kike Morandé

El comediante entregó detalles de su reencuentro con su ex compañeros en el podcast “Sobreviva el lunes”, a más de 20 años desde el fin del programa.

“Andábamos los dos, cada uno por su lado con la idea de hacer un podcast y de repente conversamos un día y “oye hagámoslo juntos”. Además, al Kike le quedó toda la maquinaria del Morandé con compañía, de la productora, vestuario, micrófono, cámaras. Me dijo “hagámoslo juntos”, y a mí se me ocurrió el nombre, es que siempre me agradece que yo le inventé el nombre Morandé con compañía. Yo soy bueno para inventar nombres de programas”.

Acerca de cómo se produjo el alejamiento entre ambos, el comediante señaló: “Uno no puede decir que se echa de menos, que podríamos haber seguido. Se cumplió un ciclo, yo creo que los ciclos se cumplen y hay que respetarlo”.

“Hay mucha gente que también te dice “sería rico que volviera Vila el lunes”, nunca va a ser lo mismo, Video loco no va a ser lo mismo, las cosas han cambiado, los invitados no serían los mismos. Cada uno vive su etapa y el Kike hace mucho rato que quería dejar la televisión”.