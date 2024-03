El certamen de cocina está que arde. En su último capítulo pudimos ver un nuevo duelo de eliminación que dejó a una participante fuera de la competencia culinaria, acercando así, al programa en su recta final.

Cabe señalar que la competencia no estuvo exenta de polémicos momentos y desacuerdos entre los participantes. Incluso, la jugadora eliminada se “taimó” en plena preparación de platos, causando así un ambiente complejo para ganar y concentrarse.

¿Quién es la nueva eliminada de Top Chef Vip?

La prueba consistía en realizar un plato que como objetivo principal era utilizar carne de ciervo como elemento central. Y en ese duelo de eliminación , la chilota no pudo crear un plato que convenciera al exigente jurado, obligándola a eliminar para siempre la competencia.

“Después de valorar los dos platos, y teniendo en cuenta la consigna de la prueba, hemos valorado la utilización por parte de Gianella, de una manera mucho más arriesgada, personal, gourmet”, indicó Sergi Arola al momento de justificar la decisión final.

Tras sus declaraciones, Pincoya dio unas últimas palabras antes de despedirse del set. “Me voy contenta, me voy tranquila”, le comentó a sus compañeros. Además, afirmó que Gianella merecía continuar en el certamen culinario.

“Aunque yo me prive, estoy muy contenta y agradecida de ti, de todo lo que me enseñaste acá”, reconoció la finalista de Gran Hermano.

Cabe señalar que, aunque el público indicó no sentirse tan conectada con la mujer oriunda de Chiloé, la audiencia televisiva se pronunció en redes sociales por la eliminación de Pincoya, argumentando que la Lulo merecía estar en el programa.

“Real que no es mi favorita la Pincoya, pero hoy real quien se merecía ir era Marengo, esa mujer ha mostrado en este programa que su ego es superior a todo”, “Nunca me gustó la Pincoya, pero la Gianella no la dejó hacer nada cuando la prueba era de dos”, “Gianella, arrogante, soberbia y agrandada” y “tan pesada la marengo”, se puede ver en el internet, por parte de los seguidores del programa.