El Purgatorio, el nuevo programa de conversación de Canal 13, reveló quién es la conocida figura de la televisión que estará presente en el próximo capítulo del estelar que conduce Ignacio Gutiérrez.

La temática del programa expone a los invitados a “confesar sus pecados” para que luego el público decida quién va al “cielo” y quién al “infierno“, para ello deberán explicar los episodios más controversiales de su carrera para tratar de salvarse.

Chiqui Aguayo y Luis Slimming “Don Comedia”, también son parte del programa en donde con sus divertidas rutinas exponen las polémicas más recordadas de sus invitados.

¿Quiénes serán los invitados del próximo capítulo?

En el tercer capítulo del programa, que se estrena este jueves, estará la reconocida modelo, numeróloga y ex participante de competencias de telerrealidad, Kenita Larraín.

Así lo reveló el conductor del espacio, Ignacio Gutiérrez. “El próximo jueves, luego de Tele13, dos grandes invitadas. Confirmamos a Kenita. ¿Con quién vendrá Kenita Larraín?”. Según informó el Filtrador, la segunda invitada al programa sería Pamela Díaz.

En el primer capítulo del programa estuvieron presentes la ex alcaldesa de Maipú y actual panelista de Me Late Prime, Cathy Barriga, junto a la autora y empresaria Anita Alvarado. Mientras que en el segundo episodio, estrenado este jueves, estuvo presente la panelista de Zona de Estrellas y ex integrante de Mekano, Daniela Aránguiz y la modelo Daniella Campos.