Continúan las sorpresas en ¿Ganar o Servir? en donde se reveló que un nuevo participante llegará a la panta competencia que conduce Sergio Lagos y Karla Constant.

Sofía Camará, conocida drag queen también conocida como “Sábelo“, prepara sus maletas para ingresar a la competencia de Canal 13.

¿Quién es Sofía Cámara?

Sofía es el personaje creado por el artista argentino Pablo Carayani, quien participó en el programa “The Switch” en Chile, en donde obtuvo el tercer lugar de la primera temporada, regresando para la segunda entrega en donde se llevó el segundo lugar. También fue parte del programa “Bailando por un sueño” en 2020.

Nacido en Concordia, Argentina, Pablo, de 33 años, creó el año 2005 al personaje inspirándose en las divas de Hollywood,

“Me siento mucho más cómoda siempre como Sofía, porque es lo que yo he forjado y es lo que la gente quiere ver de mí. Además, me considero mucho más entretenida de Sofía que de Pablo. Pablo es mucho más recatado, mucho más tranquilo, tiene cinco cambios menos. Sofía dice lo primero que se le viene a la cabeza, es más extrovertida, no tiene filtros y es mucho más segura que Pablo”, asegura.

Esta es la primera vez que incursiona en un programa de este formato. “Acepté porque me pareció una experiencia diferente, de encierro absoluto y aislamiento total, que me va a obligar a tener que superarme en todas las expectativas posibles. Lo encontré sumamente desafiante, y como a mí me gustan los desafíos, dije que sí, y aquí estoy”, indica.

Asimismo, adelanta que alternará entre Sofía y Pablo. “Voy a ser siempre Sabélo, pero la idea es en algunas ocasiones estar con apariencia femenina de Sofía y en otras como Pablo. Lo que pretendo es que la gente pueda conocer mi verdadera realidad día a día, con caracterización y sin ella”,

El reencuentro con la Botota

Ambas fueron parte de The Switch en donde protagonizaron diversos encontrones. “Generalmente con ella funcionamos como protagonista y antagonista, ya que estamos en los extremos opuestos del género teatral del transformismo, tenemos propuestas absolutamente distintas”.

“Ella quizás un poco más humorística y guachaca, y yo quizás un poco más queen o más moda. Todos los años nos vemos, a veces compartimos trabajos, producciones, nos cruzamos en eventos, en casas de amigos. Pero una cosa es trabajar y otra cosa es compartir socialmente. Siempre hubo cordialidad, pero hay que ver cómo estamos hoy, porque mi compañero es muy particular”, expresó.