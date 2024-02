Generación 98 está cada vez más cerca de llegar a una parte muy esperada de su historia: Cuando todos los ex compañeros del Saint Williams descubran que el proyecto Punta Virgen no es nada más que una estafa y una venganza orquestada por Hernán “Chico” Olmedo y Pitu Mardones, por el bullying que sufrieron en la adolescencia.

Por lo mismo, nuevos personajes se suman a la teleserie nocturna, quienes se verán de distintas formas involucradas con el falso proyecto inmobiliario de Hernán (Gabriel Cañas), uno de ellos es interpretado por Katyna Huberman, quien tendrá un importante rol en los planes del empresario y cuyo debut en la pantalla está cada vez más cerca.

¿Cuál es el personaje de Katyna Huberman en Generación 98?

Katyna Huberman dará vida a una mujer empoderada en la trama, quien tendrá se involucrará con los ex alumnos del Saint William quienes son los principales inversores de Punta Virgen.

Todo comienza cuando Chico Olmedo (Cañas) está ocupado contando el dinero que guarda en su computadora y se topa con una noticia relevante. En la pantalla, aparecerá un reportaje sobre Jessica Turrientes, la alcaldesa de Milcao, que ha alcanzado un 35% de evaluación positiva, ubicándose como la sexta figura mejor evaluada y la cuarta dentro de su sector político.

Pía (interpretada por Catalina Silva) informará a Chico Olmedo que Jessica Turrientes se comunicó con ella: “La alcaldesa de la comuna de Melicao. Ella está bastante presente en los medios y tiene un enfoque peculiar en las comunicaciones. Me llamó porque quería agendar una reunión contigo”.

Ante esto, el empresario se muestra renuente a involucrarse en la política: “Lo siento mucho, pero no. No me voy a meter con políticos, todos son corruptos, todos son chantas. Habla tú con ella, encárgate de eso”. Pero, como era de esperarse, la situación no quedará allí y podremos ver a Jessica en pantalla.