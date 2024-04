No queda nada para que comience el nuevo reality de Canal 13 ¿Ganar o Servir?, en donde conocidos rostros confirmaron su participación en el programa extremo.

Oriana Marzoli, Coca Mendoza, Gonzalo Egas, Pangal Andrade, Luis Mateucci y Gala Caldirola son alguno de los participantes que el espacio que comienza este 21 de abril. Por lo mismo, los televidentes están expectantes por volver a verlos en una competencia y conocer también a las nuevas figuras que debutarán en la televisión nacional.

¿Quién es Austin Palao?

Austin es un famoso rostro de la televisión peruana que ha incursionado en el ámbito musical, televisivo e incluso en la gran pantalla.

El modelo debutó en televisión el año 2014 cuando fue parte del programa de competencia “Combate”, en donde conoció a su gran amigo Fabio Agostini, también participó en otro programa de un formato similar llamado “Esto es Guerra” y seguido fue parte de “El origen de la Lucha”, en donde participó desde el 2016 hasta el 2021.

El 2020 lanzó su carrera como solista bajo el nombre de Austin, en donde su canción debut lleva el nombre de “Ella”. Debido a la buena recepción, lanzó su segundo disco bajo el nombre “No hay nadie más”.

Fue nominado a los premios Heat Latin Music en la categoría Artista Tendencia, resultando ganador. También fue parte de la película de comedia “Sugar en Aprietos”. Como modelo, fue parte del evento internacional Pitti Uomo.

Tras dos comentadas relaciones con las figuras de televisión Luciana Fuster y Flavia Laos, el artista entra soltero al nuevo reality de Canal 13.

Su llegada a ¿Ganar o Servir?

En conversación con Canal 13, Palao entregó detalles de como se ha preparado para este nuevo espacio. “No hay día que no vaya al gimnasio, es algo como tan natural en mí como levantarme y tomarme un café. Aunque hace mucho que no hago competencias como tal, siempre estoy en ritmo y es cosa que me acople. Porque cuando yo entro a un formato de este tipo, mi intención siempre es ganarlo”.

“Para mí mi espacio es algo muy sagrado. Si yo muevo algo, quiero que se quede ahí, que nadie me lo toque. Soy demasiado territorial”, expresó.

Reveló tener una personalidad más serena que su mejor amigo Fabio Agostini, uno de los finalistas de Tierra Brava. “Yo no soy conflictivo, lo que no quita que si alguien se pasa de listo lo voy a poner en su sitio en una, sea quien sea. Yo también me quiero comer al mundo, pero tengo mi forma. Él tendrá la suya”,

Palao reveló que conoció previo al encierro a Gala Caldirola. “Ella me cayó muy bien cuando trabajamos juntos. Personalmente, no me considero enamoradizo, porque no es que me enamore así nomás, pero nunca he tenido problemas para gustarle a las chicas o que yo guste de ellas”.

