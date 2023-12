El exitoso DJ neerlandés, Martin Garrix, anunció su llegada a Chile con un show imperdible en donde se presentará el próximo 2 de marzo en el Movistar Arena.

Por lo mismo, muchos de sus seguidores se preguntan si aún están a tiempo para adquirir las entradas y cuáles son los precios y ubicaciones.

¿Quedan entradas disponibles para Martin Garrix?

Si, afortunadamente para todos los fans que deseen comprar entradas, las entradas salieron a la venta este jueves 7 de diciembre y aún queda tickets disponibles, los cuales se pueden adquirir a través de sistemas Puntoticket.

Revisa el valor de las entradas y las ubicaciones a continuación

Las entradas tiene un valor que va desde los $34.900 correspondiente a la ubicación tribuna, seguida de Platea Alta a $39.900 y Cancha General $52.900. Mientras que la ubicación de mayor valor tiene un costo de $99.900 correspondiente a Platea Baja Diamante, la cual es numerada.

El éxito de Martin Garrix

Martin Garrix, cuyo nombre real es Martijn Gerard Garritsen, nació el 14 de mayo de 1996 en Amstelveen, Países Bajos. Es un famoso DJ y productor musical que ha alcanzado la fama mundial en la escena de la música electrónica.

Garrix comenzó su carrera musical a una edad temprana, mostrando un interés particular en la producción de música electrónica. Su gran avance llegó en 2013 con el lanzamiento de “Animals”, una pista que se convirtió en un éxito internacional y lo catapultó a la fama. Desde entonces, ha sido uno de los nombres más influyentes y exitosos en la escena de la música electrónica.

Una de las características distintivas de Martin Garrix es su estilo versátil. Ha experimentado con diversos géneros dentro de la música electrónica, desde el big room hasta el future bass, lo que le ha permitido llegar a una amplia audiencia. Su habilidad para crear melodías pegajosas y su destreza en la producción lo han convertido en un referente para muchos productores jóvenes.

A lo largo de su carrera, Garrix ha colaborado con varios artistas de renombre, ampliando aún más su alcance en la industria musical. Algunas de sus colaboraciones más destacadas incluyen trabajos con Usher en “Don’t Look Down” y Dua Lipa en “Scared to Be Lonely”. Estas colaboraciones han demostrado la capacidad de Garrix para fusionar su estilo con diferentes influencias y géneros musicales.

Además de su éxito en la música, Martin Garrix también ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones. En 2016, fue nombrado el DJ número 1 del mundo en la encuesta anual de la revista DJ Mag Top 100 DJs, una posición que ha mantenido en los años siguientes.

A medida que continúa su carrera, Martin Garrix sigue siendo una figura influyente en la escena de la música electrónica, inspirando a nuevos talentos y entreteniendo a audiencias de todo el mundo con su energía y creatividad inigualables.

Su legado en la música electrónica parece estar lejos de llegar a su fin, y los fanáticos esperan con entusiasmo lo que el futuro le depara a este talentoso artista, además de la posibilidad de verlo en vivo.