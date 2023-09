Al parecer nuevos problemas surgen tras la sorpresiva separación de Sophie Turner y el cantante Joe Jonas, luego de que se reveló que la reconocida actriz interpuso una demanda en contra del integrante de los Jonas Brothers, pidiendo que sus hijas regresen a su residencia habitual en Inglaterra.

La pareja anunció a principios de este mes su divorcio después de más de cuatro años de matrimonio y en sus primeras declaraciones describieron la separación de forma “amistosa“.

Sin embargo, el jueves, los abogados de la actriz, presentaron una petición legal citando la “retención indebida” de que sus hijas estén residiendo en Nueva York.

El cantante estadounidense de los Jonas Brothers, busca la custodia compartida de sus dos hijas: Willa, que nació en 2020 y su segunda hija, que nació el año pasado, cuyo nombre no ha sido revelado.

Según la petición legal de Turner, a la que tuvo acceso la BBC, la pareja hizo de Inglaterra su “hogar permanente” en abril. Los documentos afirman que Jonas había afirmado de forma incorrecta en su solicitud de divorcio que las niñas, que tienen doble ciudadanía, han vivido en Florida, Estados Unidos, durante los seis meses anteriores a que él presentara la demanda.

La ahora ex pareja habían acordado que las niñas viajarían a Estados Unidos en agosto, donde su padre estaba de gira, afirma la petición, pero que sería un “acuerdo temporal”.

El expediente judicial señala que ambos se reunieron a fines de la semana pasada para discutir su separación, durante la cual Turner pidió continuar con el “plan acordado” para que sus hijas regresen a Inglaterra.

Sin embargo, Jonas supuestamente se negó a devolverles los pasaportes y a enviarlas al Reino Unido. En respuesta a las acusaciones, un representante de Jonas le dijo a CNN que la reunión de la pareja el domingo había sido “cordial” y que su impresión era que habían “alcanzado un entendimiento de que trabajarían juntos para lograr un acuerdo amistoso de crianza compartida”.

“Los niños nacieron en Estados Unidos y han pasado la gran mayoría de sus vidas en Estados Unidos. Son ciudadanos estadounidenses”, dijo el portavoz.

Y Agregaron que Jonas deseaba que Turner “reconsiderara su dura posición legal y avanzara de una manera más constructiva y privada” y que “su única preocupación es el bienestar de sus hijos”.

Turner es mejor conocida por su papel de Sansa Stark durante las 8 temporadas de la exitosa serie de HBO, Game of Thrones, y también apareció en la serie dramática The Staircase y en la franquicia cinematográfica X-Men: Dark Phoenix y X-Men: Apocalipsis.

Como solista, Jonas lanzó sencillos que incluyen Just In Love y This is Me. Pero sus canciones más reconocidas son con sus hermanos Nick y Kevin, para su banda The Jonas Brothers.

Como grupo, los Jonas Brothers anteriormente protagonizaron su propia serie de Disney Channel y obtuvieron éxitos con SOS, Burnin’ Up, Sucker y Waffle House.