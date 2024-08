La exitosa teleserie turca “Yargi“ llegará a su fin este domingo 4 de agosto con un capítulo de alto impacto en donde lo fans conocerán el desenlace de la historia protagonizada por Ilgaz y Ceylin.

La teleserie finalizó hace algunos meses en Turquía, por lo que es posible adelantarse a algunos hechos que ocurrirán en el cierre de la historia tras tres temporadas.

¿Cómo termina Yargi?

¡ATENCIÓN, SPOILERS A CONTINUACIÓN! SI NO QUIERES ENTERARTE CÓMO TERMINA LA TELESERIE TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

Luego de que Ceylin e Ilgaz se mudan a una nueva ciudad para comenzar desde cero y alejarse del caos que siempre ha rodeado sus vidas y su relación, su destino los trae de regreso a lo que trataban de huir al encontrar un cadáver en el patio de su nueva casa.

Esto hace que Ceylin cuestione todo y se pregunte si ella e Ilgaz están “malditos”, al no poder tener paz. Mientras que su esposo le señala que él cree que todo pasa por algo y que están viviendo la mejor etapa de sus vidas. Y si sus destinos no se hubieran cruzado no tendrían a Mercan, su hija, ni experimentado otros momentos de felicidad.

Tras esto, las escenas siguientes se remonta a la primera temporada en donde un trabajador encontró en un basurero un cuerpo. Nuevamente, se ve a Ceylin buscando al fiscal, pero en ese momento es interceptada por su Engin e Inci, confirmado que el cuerpo encontrado no corresponde a la hermana de la abogada como en la primera temporada.

Mientras que en ese momento Ilgaz se cruza con Ceylin y va a ver la escena del crimen, en donde confirma que el cuerpo encontrado es de otra joven, pero que él la conoce, confesándole a su padre y a Eren, revelando que se conocieron en un bar y luego fueron juntos a su casa, sin embargo, no paso nada entre ellos.

Luego, al revisar el teléfono de la víctima se encuentran mensajes amenazantes que le envió Ceylin, por lo que ahora ella e Ilgaz son sospechosos de asesinato. Pars se encuentra visitando a la hermana por lo que no puede ser el fiscal del caso, tomando Derya su lugar.

Por otra parte, el padre de Ceylin encuentra que Inci tiene drogas, que se revelan se las vendió Cinar.

Ceylin revela que jamás conoció a la víctima, pero que ella representaba a un productor y ella, la víctima, era una actriz que tuvo un romance con él y que cuando se terminó el romance, ella confesó la verdad a la esposa de él desatando una gran pelea.

La abogada después confiesa que ella se enteró de que la actriz amenazó a su cliente con exhibir una imagen de ellos, por eso la llamó, pero ella no contestó y decidió ir a verla, en donde tuvieron un fuerte enfrentamiento.

Asimismo, confiesa que su hermana Inci la llamó muy afectada para que la fuera a buscar y la encontró en una calle vestida solo con una chaqueta. Tras esto la joven le confesó que tenía una relación con su profesor de universidad y que la esposa de él los encontró juntos, por lo que la agredió. Enojada, Ceylin va a enfrentarlos y los amenaza.

El arma homicida coincide con las huellas de Ilgaz, por lo que se ordena su detención junto con Ceylin.

Se descubre el nombre de Adén, un nuevo sospechoso, quien salió recientemente de prisión. Un flashback lo muestra junto a la víctima, quien drogó a Ilgaz y luego entró a su auto para robarle la pistola. Él es el asesino de la joven y busca culpar al fiscal.

En esta nueva realidad, Inci es nuevamente asesinada por Ergin, luego de, nuevamente, no corresponder sus sentimientos.

Mientras que Ceylin e Ilgaz son sorprendidos por un hombre que se identifica como el padre de un joven al que el fiscal condenó a 27 años de cárcel, por un crimen, que según él, su hijo no cometió.

Ilgaz le responde que es lo que merecía, ya que asesinó a una joven de 23 años y la enterró en una casa, por lo que debe ser condenado.

El padre dice que eso no era real, que su hijo era una persona tranquila y es culpa del fiscal que haya muerto, revelando que recientemente se suicidó. Tras esto, asesina a ambos.

En la escena siguiente, la historia regresa a la realidad y se revela que el cuerpo encontrado en la casa de los protagonistas es el de esa joven. Un oficial revela que el sospechoso es hijo de una jueza y un comisario, y que el cuerpo sería su novia desaparecida.

Por su parte, Ceylin entiende que no puede escapar de su destino y que serían más felices en la ciudad. Todos celebran su regreso a Estambul.

En los minutos finales, Mercan narra que pasó con cada personaje. Eren es ascendido a comisario, Osman es taxista, Cinar ingreso a la universidad y es compañero de su hermana.

Merdan falleció debido a su enfermedad, Yekta escribió un segundo libro y tuvo mucho éxito, dándole la dirección del despacho a Ceylin, e Ilgaz fue ascendido a fiscal jefe, ambos tienen dos hijos más.

Mientras Ceylin está cerca de dar a luz se encuentran con la jueza que quiere hablar sobre el caso de su hijo, pero Ilgaz la ignora, lo que genera que lo mire con molestia. Dando entender que en este universo, también serán un problema para los protagonistas.