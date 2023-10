Continúa la batalla de los realitys entre Tierra Brava y Gran Hermano, sin embargo, el programa de Chilevisión ya lleva varios meses y diversos conflictos que han marcado la diferencia en la casa estudio ubicada en Buenos Aires.

Durante el capítulo del día lunes se conoció a un nuevo eliminado y con un 63,88% Raimundo Cerda se convirtió en el último eliminado de la casa más famosa del mundo, contra un 36,12% de Scarlette, y en está ocasión la primera salvada por el público fue Francisca Maira dejando en placa a su querido amigo.

¿Cuál fue la reacción de Cony y Pincoya tras la salida de Rai?

Tras conocer al nuevo eliminado Constanza Capelli y Pincoya reaccionar de manera sorprendida ya que ambas votaron por él, incluso Pincoya le dijo que lo votó porque se había ido Fede y que ella sabía que el público lo iba a salvar.

Los comentarios de Pincoya fueron totalmente en vivo luego de conocer que Raimundo debía abandonar la casa, “si tuve una cercanía con él desde el día uno que llegó acá, compartimos pieza compartimos risas miles de cosas y dentro de la convivencia pasan cosas buenas malas pero nosotros con Rai independiente que hubieron días y momentos de alejamiento, él sabe que me voy a quedar con lo mejor de él”.

Asimismo la animadora Diana Bolocco le dice a Pincoya “Te veo triste por la partida de Rai te afecta” a lo que responde “Sí, lo que pasa dentro de este encierro igual de repente se dicen muchas cosas ya que nosotros tenemos que ir muchas veces a nominar con la fulminante, la espontánea, a dar los votos, por A, por B o por C pero así es el juego uno tiene que votar”.

Además la oriunda de Chiloé comentó “Lo que pasa dentro de estás votaciones uno comente el error de repente de comentarle a algún cercano, mira vote por tal persona y yo creo que es decisión de cada persona, así como a mí me han votado muchas veces, uno vota a algún compañero que tenga poca afinidad”.

Revisa el comentario completo de Pincoya tras la salida de Rai:

Mientras estaba la transmisión en vivo Cony no fue capaz de decirle nada a Raimundo por su salida y cuándo estaba saliendo de la casa él no se despidió de ella con un abrazo y no dijo nada. Sin embargo, Rai se despidió con un beso en la boca de Alessia.