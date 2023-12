Una inesperada noticia se reveló esta semana cuando se confirmó que Polo Ramírez sale de Canal 13 tras 21 años en el estación.

A través de un comunicado, la estación señaló que “se agradece el gran y comprometido trabajo que el periodista desempeñó por 21 años en nuestro medio de comunicación, en donde ocupó variados roles, primero detrás de pantalla como ejecutivo y luego como conductor en diversos programas”.

Tras días de silencio, el periodista que fue parte de espacios como “En boca de todos”, “Bienvenidos”, “Sábado de reportajes”, “Teletrece AM” y “Sin despertador”, conversó con LUN en donde entregó detalles de su salida de Canal 13.

Polo Ramírez y su salida de Canal 13

Acerca de los motivos de su salida, el periodista señaló que “No, nada. No me dijeron nada, no me dieron ninguna razón. Lo que pasa es que a mí se me acababa el contrato (este de diciembre) y simplemente en ese minuto me reiteraron, porque ya me lo había dicho antes, que no me iban a proponer una renovación y que la relación quedaba hasta ahí“.

Sobre si le hubiese gustado despedirse en pantalla, Polo señaló que él si lo hizo, en Teletrece AM a principios de octubre. “Ese fue el momento en que pude agradecerle a público y a mi equipo por todos estos años. Para efectos de mi relación con la gente esa fue mi despedida”.

Nuevos proyectos

Sobre lo que le gustaría hacer ahora, Ramírez señaló que esta abierto a conversar con otros medios. “Pero en estos momentos estoy en Radio Duna, escribo para la revista “Velvet” y estoy empezando a desarrollar, junto a otras personas, distintos proyectos no dependiendo de algún medio. Estoy dedicado a construir proyectos más personales”.

Asimismo, reveló que hay muchas cosas que le gustaría hacer en esta nueva etapa de su carrera. “Me gustan mucho las entrevistas y la conversación, es por ahí por donde estoy explorando más, un programa de conversación y puede ser en televisión, un podcast o en YouTube…. la entrevista y la conversación son lo que más me atrae”.