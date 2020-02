Polo Ramírez criticó la donación de las gaviotas de Mon Laferte: "Si no quería venir, ¿para qué vino entonces?"

Pocos quedaron indiferentes al avasallador paso de Mon Laferte por el Festival de Viña del Mar 2020, en una actuación que tuvo más de un momento destacado. Pero también se vivió una situación con la que la artista tomó por sorpresa a los presentes en la Quinta Vergara, cuando anunció que donaría las dos Gaviotas que recibió durante el show para una causa benéfica.

"No es que yo no quiera las gaviotas, pero el cariño ya me lo llevo. Las devolvería. Esto no es una ofensa, para nada. Gracias por todo", dijo la intérprete en el escenario de Viña del Mar. Pero el hecho no pasó por alto para Polo Ramírez, en el matinal Bienvenidos de Canal 13.

En la conversación junto a Raquel Argandoña y Francisco Vidal, Polo comentó que "quedé un poco desconcertado, porque sinceramente no entendí cuál es el mensaje que ella está entregando al regalar estas Gaviotas, porque ella incluso dice ‘las devolvería’". Luego, el periodista agregó que "ella lee el mensaje que contiene la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro como símbolo de la institución Festival de Viña o de la organización. Pero no es así, es regalado por el público. Creo que ese regalo que le hace el público no es ofensivo".

Finalmente, Ramírez señala que "es mal agradecido, en definitiva, decir ‘no, ¿saben qué? Las voy a regalar porque a mí no me interesa porque no quería venir. Si no quería, ¿para qué vino entonces? Yo quedé desconcertado con el mensaje”.