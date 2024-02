La infuencer Nayadeth Neculhueque, más conocida como “Naya Fácil” fue detenida en Viña del Mar bajo el delito de lesiones leves ocurridas dentro de un local nocturno.

El Mayor de Carabineros, Mario Rojas, señaló a través de TVN, “a eso de las 4:25 de la madrugada, esta persona (Nayadeth) fue detenida en un local nocturno de acá de Viña del Mar por el delito de lesiones leves en agresión en contra de un funcionario que trabajaba al interior de este local”.

Durante esta mañana, la influencer pasará a control de detención en el Primer Juzgado de Garantía de la ciudad jardín.

Naya entrega su versión de los hechos

Por su parte, la creador de contenido utilizó sus redes sociales para entregar su versión de lo ocurrido. “El dueño del lugar nos trató pésimo”, comenzó señalando.

“Llamó a Carabineros diciendo que yo era lo peor, como poco menos que Naya Fácil… Del momento que llegué acá he tratado de ayudar caleta y los we* de este local me han tratado como el pi. Hemos pagado todo lo que hemos consumido, nos hemos comportado un siete”.

“Después me pegué el show, porque el local estaba muy fome. Nadie bailaba, nadie hacía nada”, agregó.