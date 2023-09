En el programa de este miércoles de Gran Hermano en CHV vimos cómo los 8 participantes que quedan en la casa estudio dieron sus votos para ver quién ingresaba durante el repechaje.

Con muchos votos esperables conocimos como Rai y Nacha les dieron sus votos a Sebastián, dejando un total de 6 puntos para que el participante que renunció volviera a ingresar a la casa de GH.

Desilusionada total

Luego de que se conocieran las votos de cada uno de los participantes una gran cantidad del público quedó sorprendido porque tanto Francisca como Sebastián volverán a ingresar a la casa. Esto considerando que ambos participantes trataron mal a Cony y Pincoya, las dos favoritas.

Debido a estos la casa de Gran Hermano se llenó de gritos de dos personas de afuera que dieron a conocer lo que había sucedido realmente y esperando que esta información pudiera llegar a los oídos de Pincoya o Cony, lo que finalmente pasó.

Cony escucho que Raimundo le había dado sus dos votos a Sebastián y se enojó y lo encaró en ese mismo momento. Otra de las que conoció y escuchó lo que pasó fue Pincoya, quién también conversó con Rai en la cocina dejándole ver que ella también estaba dolida por sus dos votos.

Esta conversación se dió porque Raimundo mencionó que Cony no debería estar enojada por esos votos.

“Cada uno se hace cargo de sus votaciones. Yo por lo menos estoy tranquila con lo que yo voté“, destacó Pincoya sobre la situación.

“Yo siempre he dicho lo mismo, acá hemos pasado las de quico y caco y yo personalmente no me gustaría vivir momentos pencas. Igual hubo momentos en los que lo pase mal y obvio no voy a votar por alguien que la pase mal, es así la w*a no más“, le dijo a Rai.

“Pero yo personalmente no me gustaría que entrara gente con la que yo lo pasé mal. Yo hablo por mi, yo no me gustaría“, agregó y luego explicó que es porque no lo quiere pasar mal nuevamente.

“No puedo lo puedo entender. De ver el sufrimiento de otra persona, no lo puedo entender esa w*a. Pero somos distintos no más y tengo un dolor de alma que no te lo puedo negar, tengo pena. No más“, finalizó.

Puedes revisar parte de la conversación a continuación: