Naya Fácil se encuentra en medio de la polémica. Y es que la influencer desapareció todo el fin de semana preocupando demasiado a sus facilines. Y es que con una última historia haciendo alusión a un posible suicidio, los fanáticos estuvieron preocupados.

En medio de su ausencia de las redes sociales, Canal 13 confirmaba que la joven finalmente no iba a estar presente en el nuevo reality llamado Ganar o Servir, esto con el fin de priorizar su salud mental por sobre todas las cosas.

La madrugada de este lunes y tras haber ido de viaje con sus amigos más cercanos a la playa, es que finalmente reapareció y le dio las explicaciones correspondientes a sus facilines mediante sus historias de Instagram.

No se sentía preparada

Con muchas historias, Naya Fácil finalmente explicó que es lo que había sucedido y el porqué de su break. En sus historias destacó que es una persona inestable y que colapso debido a la presión de ingresar al reality, decisión que la puso en grandes problemas.

“Me di cuenta de que soy una persona inestable, más de lo que yo creía (…) me llevó a generar un límite en mí, tuve un colapso terrible, me intenté hacer muchas cosas, pero no era la opción“, mencionó.

“Creo que necesito una ayuda, es más grave de lo que pensaba, por eso estoy con psiquiatra, con psicólogo. Me recomendaron distanciarme de las redes sociales porque llegué a un colapso en que ya no estaba ni ahí con nada“, agregó.

Y es que destacó que tras su última historia, compartida el día miércoles 27 de marzo, no hizo nada más que descansar y rellenarse de energías. Asimismo, destacó que después de su última historia ese mismo día no pudo ni levantarse de la cama y que preocupó a sus amigos cercanos.

Eso no fue todo, ya que en las varias historias que compartió destacó que no va al reality y que no es parte de un trabajo de marketing.

“Se me juzgo demasiado después de esa historia, de aceptar un compromiso y después no cumplir. Siento que no cometí nada grave, pero me llegaron varios comentarios malos“, explicó.

A pesar de sus explicaciones, la influencer sigue siendo altamente criticada en redes sociales por su falta de responsabilidad y por preocupar enormemente a sus fanáticos. Y es que después de las explicaciones de su ausencia publicó todo lo que grabo el fin de semana con un viaje en la playa con sus amigos, algo que molesto a más de alguno.