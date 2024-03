Millie Bobby Brown se hizo mundialmente conocida por su papel de Eleven en Stranger Things. La joven de 20 años ha tenido difíciles momentos con la fama, lo cierto es que ha podido manejar bien las controversias.

Ahora, unos dichos sobre su vida personal sorprenden al internet y es que, a pesar de interpretar series y películas, la misma actriz ha dicho que no es una persona muy fan de ver películas.

No ve películas

En una reciente entrevista con The Sun UK, Millie Bobby Brown ha compartido que no es del todo aficionada del cine. Y es que no ve películas, ya que al parecer las encuentra aburridas.

“No veo películas. La gente se me acerca y me dice: ‘Definitivamente, deberías ver esta película, cambiaría tu vida’. Me pregunto: ‘¿cuánto tiempo tengo que permanecer sentado ahí?’ Porque a mi cerebro y a mí ni siquiera nos gusta sentarnos para ver mis propias películas“, mencionó.

En esta misma línea, Brown detalla que su prometido, Jake Bongiovi es quien ama el cine.

“Mi prometido es el mayor cinéfilo. Se sienta a ver películas todo el día. Y yo no puedo hacer eso. Pero me encanta Lara Croft en Tomb Raider, me encanta Mad Max. Por eso siento que siempre estoy canalizando esa guerrera interior“, agregó.

Sus dichos sin duda han causado controversia entre los internautas y es que algunos encuentran increíble que la actriz, por su trabajo, no sea capaz de ver películas.

A pesar de esto, la misma Millie aseguró que tiene que estar haciendo algo mientras ve películas y que si bien no le resulta muy fácil ver producciones sin hacer nada, esto no significa que las películas o las actuaciones sean malas.

“Es lo único que no puedo hacer. Simplemente tengo que estar haciendo algo. O me pongo a comer demasiado, porque me aburro. O tengo que estar haciendo algo como hornear, acicalar al perro o estar en el ordenador. Si no estoy haciendo otra cosa, no me puedo quedar ahí sentada mirando a la pantalla tanto tiempo. Y eso no quiere decir que la película sea épica, y cinematográfica, y brillante, o que no tenga increíbles interpretaciones. Amo a algunos de esos actores“, reveló.

Definitivamente, esto es uno de los datos que no sabíamos de la vida personal de Millie que ha dejado a muchos con la boca abierta. Y es que claramente sus declaraciones han sacudido al internet.