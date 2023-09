Sex Education llegó a su fin este jueves 21 de septiembre tras cuatro temporadas, con un emotivo capítulo que dejó entrever que pasará con el futuro de los queridos protagonistas.

El cuarto y último ciclo de la serie presentó grandes cambios para los personajes, entre ellos el inicio del año escolar en un nuevo instituto educacional, Cavendish College, tras el cierre de Moordale y la ausencia de Maeve, quien se fue a vivir a Estados Unidos, persiguiendo su sueño de convertirse en escritora.

Por lo mismo, tras comenzar una relación con Otis, los jóvenes deciden intentar estar juntos a distancia y, como era de esperarse, no todo saldrá como esperan.

¡ATENCIÓN! SPOILER A CONTINUACIÓN. SI NO QUIERES ENTERARTE DE COMO TERMINA LA SERIE TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

¿Qué pasa con Otis y Maeve en el final de Sex Education?

En los nuevos capítulos de la serie, Maeve y Otis tienen una relación a distancia, sin embargo, los celos del joven aparecieron rápidamente luego de que Maeve compartiera mucho tiempo con uno de sus nuevos compañeros. Tras enfrenarse a su pareja y explicarle su molestia, la joven se enoja con él por desconfiar con ella y se toman un tiempo.

La joven regresa a Reino Unido luego del fallecimiento de su madre, por lo que vuelve a estar con Otis, quienes pasan su primera noche juntos.

Maeve por su parte, decide quedarse en su país tras no sentirse cómoda en Estados Unidos por culpa de un profesor, quien siempre crítica su trabajo y comienza los trámites para iniciar su año escolar en Cavendish College. Sin embargo, tras una conversación con la madre de Otis, decide regresar a Norteamérica y perseguir sus sueños.

Luego de una emotiva conversación con Otis, Maeve le confiesa que es posible que no regrese en mucho tiempo, pero que pueden seguir intentándolo a distancia, lo que el joven no quiere, ya que siente que ella tiene que ser libre para perseguir sus sueños y no estar atada a nada. Ambos comparten un romántico momento y al despertar, la joven se despide de él pidiéndole que cierre los ojos para que no la vea partir.

Tras regresar a Estados Unidos, la joven se enfrenta a su profesor Thomas Molloy (Dan Levy) y le pide que tenga mayor criterio al momento de tratar con sus alumnos, ya que por su cargo sus palabras tienen valor y no sabe lo mucho que le puede afectar a un alumno escucharlo.

Maeve también logra ingresar al programa de pasantías al que no pudo acceder a principios de temporada. Su compañera de cuarto que consiguió la pasantía le dio al editor su libro “Southchester“, que su profesor había criticado a principios de temporada.

En los capítulos finales, Maeve le envía una carta a Otis, luego de que ambos acordaron distanciarse por un tiempo para que el quiebre sea más soportable, en donde le agradece todo lo que hizo por ella y le afirma que siempre lo llevará a su lado, ya que gracias a él se abrió su corazón y descubrió que puede confiar en las personas.

La última escena de la serie es Otis emocionado mirando desde su ventana tras leer la última carta de Maeve.