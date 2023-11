RompeCL llegó con una nueva edición en donde Loyaltty estuvo presente como la cuarta artista, en donde interpretó en vivo algunas de sus reconocidas canciones y también interactuó con sus miles de fans. La artista nacional cuenta con una exitosa carrera, a pesar de su corta edad, en donde ha estado presente en grandes eventos como Vibra Fest, Super Smash y la primera edición del Primavera Sound.

La iniciativa de Amazon Music cuenta con la conducción de Rayen Araya y busca visibilizar a artistas emergentes y locales, con una transmisión en vivo a través de la cuenta de Twitch de Amazon.

Loyaltty en RompeCL

En un evento en donde estuvo presente RedCarpet, la artista habló sobre los éxitos más recientes de su carrera, como lo fue participar en la Teletón 2023 cantando el himno de la nueva edición junto a junto a Karla Melo, Anto Bosman y Piamaría Silva.

“Fue con intención de que fuéramos las cuatro, nos llevamos super bien de una (…) Yo estaba muy nerviosa cuando me propusieron el himno, de una dije que sí. Pero es un pop ese himno y yo soy la Mami Trap”.

“Yo no encajo, yo apaño en lo que quieran, pero cómo voy a encajar. Estaba un poco nerviosa, pero le metí un poco de rap en mi parte. Yo quería ser parte, así que hice todo lo que estaba a mi alcance”.

La artista de tan solo 19 años ya cuenta con una destacada carrera, en donde ha cosechado una gran cantidad de seguidores que escuchan sus canciones. “Yo siento que la fama es un recurso que se puede utilizar, ojalá que para el bien. Entonces esa es la mentalidad con la que la manejo”, expresó.

Asimismo, reveló que le gusta colaborar con otros artistas. “Me encantan las colaboraciones, todos los matices que se pueden hacer con las voces. Es algo que yo siempre estoy abierta a colaborar, independiente del artista, si tiene más o menos números, a mí lo que me importa y, siempre lo he dicho, es la canción. Si una canción es buena, va a funcionar, ese es el enfoque al que le doy harto énfasis”.

De igual se refirió a la presencia de más mujeres en la industria musical. “Yo creo que están saliendo a la luz, están saliendo muchas cabras del under y están empezando a subir, pasa un poquito, pero es abrir la mente, no más. Que los cabros se atrevan a colaborar con mujeres, pero está pasando. Estamos ahí tomando harto terreno”.

Loyaltty también se refirió al impacto de las redes sociales en la salud mental. “Yo siempre he dicho que mis redes sociales son un lugar para mí de paz, en donde yo comparto con la gente que me quiere y comparto mi música. Y si veo a una persona que no le gusta, así un poquito de “fome”, bloqueada. Yo soy la que va a estar viendo mis redes sociales todo el día, entonces no quiero eso y no necesito eso en mi cabeza”.

La exitosa carrera de Loyaltty

Almendra Barros, conocida bajo el nombre artístico de Loyaltty, es una talentosa cantante de 19 años que ha ganado reconocimiento en los últimos años gracias a su habilidad musical y su mensaje empoderador. A lo largo de su carrera, ha participado en diversos programas y festivales, destacándose especialmente en eventos como Lollapalooza Chile y Primavera Sound.

En el año 2022, la revista Billboard Argentina la destacó como una de las nuevas voces femeninas en el género urbano.

Entre sus éxitos más destacados, se encuentran colaboraciones con artistas como Soulfia, KYA y Flor de Rap.

¿Cuándo se estrena el capítulo de RompeCL de Loyaltty?

El capítulo se estrenará mañana sábado en horario de trasnoche, después de la reemisión de “Buscando a Dios”, por las pantallas de Canal 13.

RompeCL la iniciativa de Amazon Music

El programa Rompe desempeña un papel fundamental para Amazon Music a nivel mundial, ya que se centra en respaldar y promover a artistas de diversos géneros en momentos cruciales de sus carreras.

Este programa no solo establece un puente entre los artistas y sus seguidores, sino que también les proporciona contenido audiovisual y musical, campañas de marketing, visibilidad en listas de reproducción y presencia en la programación de Amazon Music.

Cada segundo martes del mes, se transmite en vivo por Twitch la sesión Rompe Chile, la cual se lleva a cabo desde los estudios de Canal 13, co-productor del proyecto junto a Trecelab.