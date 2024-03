¿Alguno para Chile 2025? Lollapalooza Chicago presenta line up con varias caras conocidas

Este fin de semana se realizó en Chile y Argentina el Lollapalooza. Con tres días llenas de música y diversión es que se llevó a cabo el festival en la región.

A solo un par de días del término del festival es que su versión original en Chicago reveló finalmente el line up de su nueva edición en la ciudad, la que, a diferencia de las ediciones latinoamericanas, tiene una duración de cuatro días.

Y es que el Lollapalooza Chicago tendrá su nueva edición el próximo 1, 2 , 3 y 4 de agosto del 2024 en el Grant Park.

¿Veremos alguno en 2025?

Algunos creen que la revelación del line up del Lollapalooza Chicago 2024 nos da indicios de los artistas que podrían sumarse en 2025 al line up de Chile y Argentina, pero esto no es tan cierto. Y es que es más común que se repitan algunos artistas que vimos durante la edición de este 2024 en nuestro país en Estados Unidos.

En concreto los headliners del festival de Chicago de este año son: SZA; Tyler, The Creator; Blink-182; The Killers; Future X; Metro Boomin; Hozier; Stray Kids; Melanie Martinez y Skrillex.

Como puedes ver SZA, Blink y Hozier se repiten el plato del Lolla pero en Estados Unidos. Asimismo, Jungle también se suma al festival durante este año en agosto.

Puedes revisar el line up completo del Lolla Chicago a continuación:

Por tanto, esto no nos da muchos indicios de quienes podrían venir a Chile en 2025 con el cartel del Lolla. Y es que el evento recién revelará a sus invitados del próximo año el segundo semestre del 2024.

Hay que recordar que algunos de los festivales latinoamericanos nos dan indicios de los posibles invitados al Lollapalooza de Chile, Argentina e incluso en parte Brasil.

Asimismo, los festivales que toman lugar a finales de año dan indicios de los artistas y bandas que podrían rellenar el cartel en la edición del 2025 para nuestro país y es que esos son los que se encuentran en giras o con presentaciones.