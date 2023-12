Lollapalooza Chile 2024: Cuánto cuesta ir a ver a Feid y quedan o no descuentos en el pase diario

Luego de su visita durante el mes de febrero de este año con su Nitro Jam Tour, Feid vuelve una vez más a nuestro país pero como headliner del Lollapalooza Chile 2024.

Y es que a menos de un año de su última visita el colombiano vuelve al país a presentar algunos de sus mejores temas en uno de los escenarios del Lolla Chile que nuevamente se realizará el próximo 15, 16 y 17 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Con esto Feid se sumará a grandes artistas durante uno de los días del evento en uno de los dos escenarios principales para sorprender a su público con un show sin igual.

¿Cuánto cuesta ir a ver a Feid al Lollapalooza?

Feid se presentará el día viernes 15 de marzo en el Lollapalooza Chile 2024. El colombiano será uno de los encargados de cerrar junto a Limp Bizkit la primera noche del festival en los escenarios principales.

Si quieres ir a disfrutar de los temas de Feid el día viernes aún quedan entradas disponibles para el evento del día viernes en sus modalidades de Pase Diario General, Lounge y Lounge Premium.

Sobre los precios de estos, puedes revisarlos a continuación:

Pase diario general: $190.400 pesos.

$190.400 pesos. Pase diario Lounge: $369.600 pesos.

$369.600 pesos. Pase diario Lounge Premium: $481.600 pesos.

Estos tres tickets permiten el ingreso a Lollapalooza Chile 2024 y con ello podrás ver a Feid durante su presentación así como también a otros artistas que se presentarán el mismo día en los distintos escenarios del recinto dentro del Parque de Cerrillos.

La diferencia es que Lounge y Lounge Premium te permite el acceso a una sola exclusiva con bastante beneficios siendo uno de ellos el acceso al Beergarden con bebidas gratuitas. Y es que el pase general también permite el acceso a Beergarden pero al igual que en Fauna Primavera será con venta exclusiva para mayores de 18 años.

¿Quedan entradas con descuentos?

Tenemos buenas noticias y es que aún quedan disponibles entradas de pase diario con descuento. Y es que si quieres ir solo un día al Lolla aún se encuentran en venta en Ticketmaster entradas con el descuento correspondiente de Banco de Chile y Costanera Center.

Es más aún quedan tickets disponibles en preventa 1 y 2 con precios que puedes revisar a continuación:

Pase Diario General:

Preventa 1: $119.600 pesos.

$119.600 pesos. Preventa 2: $138.000 pesos.

Pase Diario Lolla Lounge

Preventa 1 : $253.000 pesos.

: $253.000 pesos. Preventa 2: $276.000 pesos.

Pase Diario Lolla Lounge Premium

Preventa 1 : $312.800 pesos.

: $312.800 pesos. Preventa 2: $358.800 pesos.

¿Qué otros artistas se presentan el mismo día que Feid?

Si te interesa saber qué otros artistas se presentarán con Feid en el Lollapalooza Chile 2024 te mencionamos que los siguientes artistas y bandas colmaran los distintos escenarios del Lolla en el Parque de Cerrillos durante el próximo mes de marzo el día 15 del mismo mes:

Hozier – Thirty Seconds to Mars – Medusa – Zhu – Rina Sawayana – King Gizzard & The Lizard Wizzard – Pierce The Veil – Overmono – Dayglow – Dombresky -Bresh – Kenia Os – Akriila – Ximena Sariñana – León Larregui – El Mató a un Policía Motorizado – Latin Mafia – Los Pericos – Muerdo – Gale – Diamante Eléctrico – Bhavi – Ceaese – Tiano Bless – Bratty – Machuca y más.