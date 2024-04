Una noticia que impactó al mundo de las comunicaciones se reveló hace algunos días, cuando se dio a conocer que el conductor de TV y locutor radial Leo Caprile sufrió un infarto cerebral.

A través de sus redes sociales el comunicador entregó la noticia en donde señaló que se encuentra bien, ya que pudo ser tratado a tiempo. A casi cinco días de lo ocurrido, en conversación con LUN, Caprile entregó detalles de lo sucedido y reveló cuáles fueron los síntomas que lo alertaron.

Leo Caprile habla tras ACV

“Estaba muy asustado“. El locutor radial señaló que no suele hablar de su vida personal, sin embargo, en esta ocasión quiere concientizar sobre la situación. “Porque le puede servir a más gente, porque este incidente tiene que ver con cierta disciplina, con cuidarse, medirse la presión, el consumo de sal, los hábitos alimenticios, el descanso”.

Caprile detalló que todo comenzó luego de hacer un evento de Colo-Colo, por la celebración de aniversario del cuadro albo. “Ya me venía y perdí la fuerza en el brazo y se me durmió el bigote. No era un malestar que da por un resfrío. Era distinto y me acordé de mis papás. Tomé la decisión, me desvié y llegué como en veinte minutos a la clínica”, explicó.

“He tenido una serie de revelaciones positivas. Primero, no tengo ninguna secuela. Podría estar hemipléjico. El doc me dijo que mi decisión de venir a tiempo a la clínica hizo la diferencia”.

“Desde los síntomas hasta que te atiendan deben haber pasado no más de dos horas. Es inevitable que uno haga el siguiente ejercicio: no le hago caso a los síntomas, voy y me acuesto. El fenómeno sigue ocurriendo y a la mañana siguiente te despiertas con un daño cerebral irreparable”, explicó.

“Y segundo, esto señala un camino hacia delante de cuidarse y hacer las cosas bien. Así como cuidamos el auto, tenemos que cuidarnos nosotros. Cuando me estacioné, grabé un video diciéndole a la gente que no estamos preparados para enfrentar una cosa como esta”, añadió.