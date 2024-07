Este lunes se reveló la lamentable noticia que la conocida socialité y gestora cultural Mary Rose Mac-Gill falleció a los 90 años. La conocida figura de TV permanencia internada en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile tras someterse a una cirugía de corazón.

Mac-Gill presidio la corporación de amigos del Teatro Municipal y fue la primera mujer presidente de la federación ecuestre de Chile, según informaron su deceso se produjo la madrugada de este lunes cerca de las 3:00 am.

Hace algunas semanas, la conocida figura estuvo presente en un programa de conversación en donde se refirió a distintos momentos de su vida personal.

La última aparición en pantalla de Mary Rose Mac-Gill

La socialité estuvo hace tres semanas sentada junto a Eduardo de la Iglesia en el programa “Todo va a estar bien” de Via X, donde compartió secretos y disfrutó de una buena conversación. En el episodio del 21 de junio, también fue invitado el exfutbolista “Kike Acuña”, con quien establecieron una buena conexión y camaradería.

La socialité desclasificó algunos pasajes secretos de su vida, comentó que es simpatizante del equipo Universidad Católica, club en el que se gestó la carrera de Acuña, y mencionó que nunca se ha emborrachado, aunque le gusta el Campari con jugo de naranja. Además, habló sobre sus padres, ambos fallecidos hace años, y aseguró que extraña mucho a su madre, quien murió en un accidente vehicular.

También recordó cómo su padre la corrigió cuando le levantó la voz a su madre, lo que hizo que nunca más repitiera esa acción y la respetara en todas sus facetas.

En la conversación, la socialité, a sus 90 años, comentó que le gustaría mejorar la salud en Chile. Criticó el hecho de que hay personas que no pueden pagar por los servicios de salud, lo que considera una gran injusticia. “La mitad del país no puede pagar y esa es la pena que a mí me da, por qué yo sí y él no”.

