Se contaba con mucha expectación respecto a los participantes de Gran Hermano Chile. Uno de los rumores más fuertes era que la joven de 18 años, Skarlet, ex novia del cantante urbano Pailita, sería participante del reality show. Así mismo, se confirmó con su capítulo debut, su ingreso. Por ese lado, la joven hizo una funa a al intérprete de Parcera, lo que la hizo conocida en redes sociales.

Skarlet es integrante de Gran Hermano Chile: La chica se hizo conocida tras funa a Pailita

Skarlet es bailarina y tik toker. Ahora, la joven de 18 años es participante del nuevo programa, lo que confirmó los comentarios de su ingreso al show. Pero su imagen fue conocida por una funa que realizó al artista urbano Pailita, donde arremetió contra el artista urbano calificándolo de “manipulador, narcisista, malo” y “arrogante”.

La joven relató a sus seguidores la manera en que Carlos Rain, nombre real del músico, la habría tratado durante el tiempo en que estaban juntos.

Por ese lado, Skarlet señaló que su abandonó su trabajo como camarera en Punta Arenas para irse a vivir con el cantante y la madre de Pailita en su casa ubicada en Chicureo.

La influencer de Tik Rok, comentó que: “solo me tuviste encerrada para que nadie me viera, provocaste una pelea para que yo quedara como la tóxica y te vayas a Disney sin decirme”.

Y agregó: “Tratas a mi mamá de loca, siendo que ella estaba aterrada de donde yo me iba a quedar esos días, y ella no entendía qué me habías llevado y prometiste tantas cosas, si me ibas a humillar de esa forma”.

“Lo único que me diste fueron decepciones y traumas, y ver las 4 paredes de tu pieza y cuidar a tu mamá, ya que la tenías tirada, hasta llorándome que no soportaba ya estar ahí”, expresó la joven, quien catalogó a Pailita de “niño mal criado“.

“Manipulador, narcisista, malo, arrogante (…) y que te quede claro que fuiste y sigues siendo un maldito narcisista, así que no me trates de busca fama o que ahora porque eres cantante y famoso hago este público”, escribió la joven.

¿Cuántos participantes son en Gran Hermano Chile?

18 jugadores.