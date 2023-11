Una inesperada confesión entregaron los protagonistas del “Manual de Supervivencia de Ned”, luego de que revelaron que durante las grabaciones de la recordada serie de Nickelodeon, las estrellas del programa tuvieron una amistad más que intima, sorprendiendo a la audiencia del Podcast “Ned Desclassified podcast Survival”.

Devon Werkheiser y Lindsey Shaw abordaron su relación en un nuevo capítulo del programa, en donde sorprendieron al tercer integrante del espacio, Daniel Curtis Lee, quien interpretó a Simon “Cookie” Nelson-Cook, en la ficción adolescente.

¿Qué pasó con los protagonistas del Manual Escolar de Ned?

Mientras hablan de intimidad, autocomplacencia y relaciones amorosas, Lindsey le preguntó a Devon si recuerda “la primera vez que examinó su cremallera”, Devon, al notar hacia donde se dirigía la conversación, le preguntó: “¿Qué vas a preguntar en este podcast? ¿Qué vas a preguntar en este podcast público, Lindsey?”.

Lindsey siguió preguntando, lo que provocó que Devon respondiera sorprendentemente: “¿Cuál, Lindsey?”, “¿Cuál, Lindsey?”

¡¿Cuál?!, que quieres hablar en este podcast público”, a lo que ella respondió: “sexo oral”.

Tras esto, la ex actriz de Pretty Little Liars, reveló que el primer encuentro que tuvieron juntos “se sintió como un fracaso”, ya que él no pudo terminar el acto y se escabulló a un baño. Devon por su parte, señaló no recordarlo.

Pero las revelaciones no terminaron allí, ya que ella le preguntó cuál de las veces que estuvieron juntos recordaba. “¿El que está en el sofá?”, a lo que el responde que no. “Recuerdo el que estaba en el asiento trasero de tu auto”.

Devon continúa describiendo gráficamente cómo terminó en el asiento trasero de su auto, y ella se asustó y se disculpó porque nunca había visto que eso sucediera antes. Lindsey afirmó que no recordaba eso.

Devon aclaró a la audiencia que nunca tuvieron relaciones sexuales, pero que “tuvieron intimidad” porque eran “dos jóvenes cachondos de 15 años”.

Revisa las declaraciones a continuación