Karla Melo es la quinta artista Rompe Cl: “Siempre siento que estoy partiendo, que aún no llego”

Karla Melo, reconocida actriz y cantante, fue la encargada de clausurar la emocionante primera temporada de “Rompe Chile” tras cinco meses de transmisión.

Después de su destacada participación en la apertura de la Teletón 2023, Melo cautivó al público con sus exitosas canciones “…POR TI” y “Romance Ilegal”. Además, compartió su experiencia con la audiencia a través de la transmisión del espectáculo en el canal de Twitch AmazonMusicEnVivo.

Karla Melo en Rompe Chile

Previo a su presentación, la artista señaló que ha sido un año muy positivo para su carrera musical, en donde participó en importantes eventos, y además, se llevó el Premios MUSA Sprite 2023 en la categoría “Mayor Proyección del Año”.

“Este año he estado en grandes escenarios, creo que es el año en que he crecido más en la música. Pero siempre siento que estoy partiendo, que aún no llego”.

La artistas no sólo cantó el himno de la Teletón, “Dime qué soñarías”, que escribió junto a Denise Rosenthal, pero además lanzó su primer álbum, titulado “Latina”, donde destacan temas como “Por ti”, “Romance Ilegal”, “Virgo” y “Solo contigo”.

“Estoy preparando unos videos, unos feat. con Loyaltty y con Jordan. Se vienen unos shows masivos en el verano, como la Fonda Permanente y el Trotamundos de Quilpué. Además, me acabo de ganar un premio Musa como artista proyección, lo que me tiene muy contenta”, agregó Karla.

La artista también reveló que pretende seguir conectada a la actuación, en donde ha participado en producciones como El Reemplazante, Caleta del Sol, Pobre Rico, 20añero a los 40 y su última participación fue en Dime con quien Andas. “Artísticamente sigo fluida, tengo una serie que pronto va a salir y aceptaré una teleserie si el guión me gusta”, adelanta.

¿Cuándo se estrena en capítulo de Karla Melo en Rompe CL?

“Rompe CL”, quinto capítulo este sábado en horario de trasnoche, después de “Socios de la parrilla” y la reemisión de “Buscando a Dios”, por las pantallas de Canal 13.