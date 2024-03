Jonny Fairplay entrega detalles de House of Villains: "Estaría loco si no asegurara mi legado"

El nuevo reality de E! House of Villains está cerca de llegar a la pantalla, en donde 10 de los personajes más controversiales del mundo de la docurealidad se enfrentarán por un premio en efectivo de US$200.000 y el título de “El Mejor Villano”.

Jonny Fairplay, quien participó en espacios como Survivor y Fear Factor, se suma a este nuevo espacio y entregó detalles sobre lo que los fans podrán ver en pantalla.

La nueva competencia de villanos de la TV

Acerca de como toma este nuevo desafio, Fairplay señaló que “¨House of Villains¨ es el primer reality show que reune a los famosos villanos más controversiales de la cultura pop en una sola producción”.

“Si los fanáticos alguna vez se preguntaron ¿Alguna vez te pensaste qué ocurriría si encierras en una casa a las personalidades más infames de la televisión? Con este estreno su deseo ha sido cumplido. Podrán disfrutar de todos los villanos más infames de la historia de la televisión de está última década por ello, no pueden dejar de verlo”.

“Yo soy considerado uno de los mayores villanos en la historia de los reality shows. Estaría loco si no asegurara mi legado demostrando que soy el mejor villano de todos los tiempos con mi participación en está producción”, expresó.

Asimismo, se refirió a lo más divertido de ser un villano de televisión. “Ser el malo, es romper las reglas, es todo lo más divertido que hay en este mundo. Ser el hombre bueno es horrible, ¿tener que hacer siempre lo correcto?, por favor, no, es horrible súper aburrido. Prefiero sin duda ser el villano. Y lo peor es ser incomprendido, pero puedo vivir con eso”.

Asimismo, añadió: “Yo me he transformado en un ícono de los reality shows y miembro del Salón de la Fama de “Survivor”, donde cree mi infame movimiento, “The Dead Grandma Lie”. He aparecido en más de 90 programas de televisión, en particular ganando “Ty Murray’s Celebrity Bull Riding” y siendo el único copresentador de “Fear Factor”. Estoy muy feliz con el legado que he logrado construir”, añadió.

Acerca del reality, que está por llegar a la pantalla nacional, Fairplay reveló que los televidentes no se lo pueden perder. “House of Villains” es el mejor show en la historia de los realities. Es decir, tienes 10 personas malas. En los típicos show tienes solo un chico malo, o no hay ninguno, porque es así la nueva cultura en la que vivimos, que nadie puede ser malvado”.

“Aquí hay 10 personas malas peleando, desechándose, conspirando, planeando estrategias, haciéndose las cosas mas horribles unos a otros, para poder convertirse en el mejor súper villano de todos los tiempos. Al final del día estarás diciendo, ¡lo quiero ver! ¡lo quiero ver!”, reveló.