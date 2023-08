Una buena noticia se dio a conocer este sábado, luego de que se reveló que la popular influencer Shinipan salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Magallanes de Punta Arenas.

La comunicadora, cuyo nombre es Shin Yang, resultó con lesiones de diversa consideración tras el violento accidente ocurrido en la capital magallánica el pasado 31 de julio, en donde fallecieron 6 personas, entre ellas la conocida streamer Maru Rockets.

Hace algunos días la influencer utilizó sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores y agradecer las muestras de cariño.

“Hoy día me pasaron mi celular y quería hacer un stream solamente para decirles que no se preocupen más, que estoy más estable, de hecho me iban a sacar de la UCI”, señaló en su cuenta de Instagram.

“Muchas gracias por todos los deseos, por prender las velas, por los monjes tibetanos (…) todo eso funcionó”.

“No sé cuando pueda volver (…) pero todo lo peor ya pasó. Ya no tengo fiebre, tengo la presión normal”.

Dimenacho, reconocido influencer, también se encontraba en el vehículo que sufrió el accidente, fue dado de alta hace algunos días y ya se encuentra en Santiago. A través de sus redes sociales el joven despidió a su pareja, Maru Rockets, quien falleció en el accidente.

“Tu partida es un dolor insoportable, imposible de imaginar hasta en mí peores pesadillas o pensamientos intrusivos, pero gracias a ese amor sin límites que terminó derritiendo cada pedacito de mi corazón, ayer fui capaz de aceptar con un profundo agradecimiento las inagotables muestras sinceras de cariño y apoyo que recibí de todos quienes te aman y hoy también te lloran con profunda amargura”, escribió en sus redes sociales.

“Partiste muy temprano de este mundo y así ocurre a veces con las mejores cosas de la vida… de lo bueno poco, dicen, pero tú no fuiste poco, nos dejaste y seguirás dejando mucho, muchísimo más incluso de lo que fuiste capaz de imaginar”, añadió en su mensaje.