La serie animada Invencible de Amazon Prime Video acaba de terminar de transmitir su segunda temporada. Y es que los cuatro nuevos capítulos de la serie se emitieron desde marzo a abril de este 2024.

Con ocho episodios en total, la serie volvió luego de casi cuatro años de ausencia para continuar con la historia de Mark Grayson como el superhéroe Invincible.

¿Habrá tercera temporada?

El pasado 4 de abril se emitió en Prime Video el último capítulo de la segunda temporada. Afortunadamente, para los fanáticos, la tercera parte de la serie ha sido confirmada.

Y es que la tercera parte de esta serie animada se confirmó durante la emisión de la primera. Y es que Robert Kirkman, el creador de la serie, ya se encuentra totalmente enfocado en sacar adelante los siguientes episodios.

Además de esto, según informó a Variety, las voces ya se encontrarían grabadas, por lo tanto, la espera sería menor en comparación a la que hubo entre la primera y segunda temporada.

Considerando las incógnitas que dejó este segundo ciclo, los fanáticos ya pueden celebrar que no tendrán que esperar tanto para poder tener las respuestas a sus preguntas.

Con actores aún por confirmar, Robert Kirkman mencionó a Variety que este nuevo ciclo de la serie nos presentará a nuevos personajes y también traerá a antiguos que no aparecieron en esta segunda parte.

“Hay tantos actores en la tercera temporada que no están en la segunda temporada que me aterroriza hablar de ellos en las entrevistas (…) Hay gente que estaba en la primera temporada cuyos personajes no aparecen en la segunda, pero sí en la tercera“, reveló.

Asimismo, Kirkman se encuentra demasiado emocionado por lo que será este nuevo proyecto y así se lo hizo saber a GamesRadar hace unos días.

“Queremos que cada episodio (de la temporada 3) parezca un final. La temporada es absolutamente enorme, con tantas locuras que no te esperas. Y dónde dejamos las cosas al final de la tercera temporada… Dios mío, no puedo esperar a que la gente vea esas cosas“, reveló.