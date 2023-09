La destacada actriz Jennifer Lawrence vuelve a las pantallas con una nueva cinta de comedia llamada “Hazme el favor”. Asimismo, la artista vuelve con todo, debido a que es la productora del film y su protagonista en una divertida historia que promete cautivar a los fanáticos del género cinematográfico. Revisa dónde ver la película y de qué trata.

¿Dónde ver Hazme el Favor? Lo nuevo de Jennifer Lawrence

HBO Max, es la plataforma streaming donde se podrá ver la película “Hazme el favor”.

Su estreno es el día viernes 22 de septiembre.

Una comedia erótica que se ha sido aceptada por la crítica, aunque no resalta como una super producción, siendo su protagonista, Jennifer Lawrence, actriz que cuenta con una sólida trayectoria en cine arte y de autor.

Hazme el favor se basa en hechos reales

De acuerdo al reporte de Los Angeles Times, Jennifer Lawrence siempre quiso actuar en una cinta de este estilo.

“Siempre quise hacer una comedia. Y he leído muchas”, dijo Lawrence a The Associated Press durante una conversación sobre los estrenos en temporada de verano. “Simplemente no leí nada que fuera lo suficientemente divertido”.

Además, eso no es todo, ya que se reveló que la película está basada en un hecho real ocurrido en Craigslist, donde unos padres de un joven adolescente buscaban a una mujer para “salir” con su hijo y que saliera de su “ruca” el verano previo a su ingreso a la universidad. Desde ahí, hubo debates sobre lo verídico del “anuncio real”, pero pensar en la mujer que respondería a ese anuncio, fue el punto de partida que bastó para comenzar la idea de una cinta y que llamó la atención de varios productores y el guionista y director Gene Stupnitsky.

“La razón por la que escribí esta película para ella es porque sabía lo graciosa que era y quería que todos los demás lo supieran. Quiero decir, la gente sabe que ella es graciosa, pero la querían en una comedia. Pensé, sí, sé cómo hacer esto. Sé cómo escribir su voz”, dijo Stupnitsky. “Recuerdo que le dije: ‘Realmente quiero que experimentes la sensación de estar sentada en un cine con cientos de personas riéndose’. Ha tenido muchas, muchas experiencias en el cine, pero no había tenido eso”.

¿De qué se trata Hazme el Favor?

La sinopsis oficial señala lo siguiente:

“A punto de perder la casa de su infancia, Maddie (Jennifer Lawrence) descubre un interesante anuncio de trabajo: padres adinerados y controladores buscan a alguien que ‘salga’ con su introvertido hijo de 19 años, Percy, antes de que se vaya a la universidad. Para su sorpresa, Maddie pronto descubre que el torpe Percy no es cosa segura”.