¿Cuándo se estrena? We Live in Time de Florence Pugh y Andrew Garfield presenta tráiler

Este año 2024 el estudio de películas A24 tiene preparado un gran estreno. Y es que la dupla de Florence Pugh y Andrew Garfield llegan a la pantalla grande con We Live in Time.

La película romántica tendrá a los dos nominados al Oscar juntos en pantalla en una desgarradora historia de amor que ya ha hecho llorar a algunos con el estreno de su primer tráiler.

Y es que durante esta jornada, el estudio de películas decidió estrenar el primer tráiler de la película que llegará a los cines durante los últimos meses del año.

¿Cuándo se estrena en cines?

We Live in Time llega a los cines de Estados Unidos el próximo 11 de octubre de este 2024. Para Chile y el resto de Latinoamérica aún no se ha anunciado una fecha de estreno, así que habrá que esperar una confirmación oficial de parte de las distribuidoras.

Dirigida por John Crowley se encuentra basada en un guion de Nick Payne y tiene a Florence Pugh y Andrew Garfield de protagonistas. En este primer tráiler vimos una desgarradora historia de amor que nos muestra lo que tiene que afrontar una relación al pasar por momentos duros.

Con vistas al pasado, presente y futuro vemos a ambos nominados al Oscar presentar unos papeles que prometen hacernos llorar en los cines en su estreno.

Revisa el tráiler de We Live in Time

Junto con el tráiler también tenemos la sinopsis oficial de la película que relata lo siguiente:

“Almut y Tobias se unen en un encuentro sorpresa que cambiará sus vidas. A través de instantáneas de su vida juntos (enamorarse el uno del otro, construir un hogar, convertirse en una familia), se revela una verdad difícil que sacude sus cimientos.

A medida que se embarcan en un camino desafiado por los límites del tiempo, aprenden a apreciar cada momento de la ruta poco convencional que ha tomado su historia de amor, en el romance profundamente conmovedor que abarca una década del cineasta John Crowley”.