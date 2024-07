Durante este año se anunció que una película de Los 4 Fantásticos está en desarrollo en Marvel Studios. La noticia inmediatamente causó furor y es que uno de sus protagonistas es nada más y nada menos que Pedro Pascal.

El chileno interpretará a Reed Richards, el patriarca de la familia, junto con Vanessa Kirby como Sue Storm. A ellos dos se le suma Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn como Ben Grimm/La Mole y Johnny Storm/La Antorcha humana.

El elenco es completado con Julia Garner y Ralph Ineson que interpretan a una versión femenina de Silver Surfer y a Galactus, este último será el gran villano de la película.

¿Cuándo se estrena en cines?

Durante este fin de semana se está realizando en Estados Unidos la Comic Con de San Diego. Este mismo sábado, Marvel Studios volvió a tener su tan esperado panel en el Pabellón H en la convención.

Con pocos anuncios sobre Captain America y Thunderbolts las sorpresas llegaron durante el momento de Los 4 Fantásticos y es que con la llegada de todo el elenco al escenario es que se reveló la fecha de estreno oficial.

En concreto, Los 4 Fantásticos se estrenará en cines el próximo 26 de julio del 2025. Un año después de ocurrida la convención durante este fin de semana en Estados Unidos.

Junto con esto, la aparición del Fantasticar se tomó el escenario del panel, sorprendiendo a los presentes con un auto volador en los cielos.

Revisa el momento

Eso no es todo y es que además se reveló el nombre oficial de la película y es que no se llamará solo Fantastic Four, sino que tendrá por nombre “Fantastic Four: First Steps” (Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos en español).

Junto con esto, se informó que la familia también aparecerá en las próximas dos películas de los Avengers que se estrenaran en 2026 y 2027 respectivamente.