Placebo, la exitosa banda de rock alternativo liderada por Brian Molko, regresa a Chile con su nueva gira y ya anunció la fecha en la que comienza la venta de entradas.

Con hits con Infrared, Pure Morning, Every you Every me, Song to Say Goodbye, The Bitter End y Special Needs, el exitoso grupo británico regresa con todo al país para emocionar a sus miles de fans en territorio nacional. Por lo mismo, muchos se preguntan cuál es el valor de las entradas y desde cuándo podrán adquirirlas.

¿Cuándo y a qué hora comienza la venta de entradas?

La banda se presentará en Chile el próximo 20 de marzo en el Movistar Arena. La preventa de entradas comienza el próximo 5 de diciembre exclusiva para clientes banco de Chile al mediodía, mientras que la venta general comienza el 7 de diciembre al mediodía. Ambas a través de sistemas Puntoticket.

¿Cuáles son los precios de las entradas?

La entrada más económica tiene un costo $34.500 correspondiente a la ubicación tribuna, seguido de platea alta silver tienen $40.000. La ubicación más cara tiene un costo de $109.300 correspondiente a Platea Baja Diamante.

Revisa el listado de precios a continuación

El impacto de Placebo en la música

Placebo es una banda británica de rock alternativo que ha dejado una huella indeleble en la escena musical desde su formación en 1994. Compuesta originalmente por Brian Molko (voz y guitarra), Stefan Olsdal (bajo) y Robert Schultzberg (batería), la alineación ha experimentado cambios a lo largo de los años, pero Molko y Olsdal han permanecido como miembros fundamentales.

El sonido distintivo de Placebo se caracteriza por la voz andrógina y única de Molko, la energía pulsante de Olsdal en el bajo y una mezcla de guitarras intensas y ritmos cautivadores. La banda emergió en la era del britpop, pero se destacó por su enfoque más oscuro y provocador.

Uno de los álbumes más emblemáticos de Placebo es su homónimo debut de 1996, que incluye éxitos como “Nancy Boy” y “Pure Morning”. Estos sencillos catapultaron a la banda a la fama, consolidando su estatus como una fuerza innovadora en el panorama musical.

“Every You and Every Me” de su segundo álbum, “Without You I’m Nothing” (1998), también se convirtió en un éxito notable. Este álbum, con colaboraciones notables como la de David Bowie en la canción titular, amplió la paleta musical de la banda y estableció su presencia en la escena internacional.

Placebo continuó cosechando éxitos a lo largo de los años con álbumes como “Black Market Music” (2000) y “Meds” (2006). La emotiva “Special K” y la melancólica “Meds” son ejemplos de la diversidad musical y lírica que la banda aporta a su audiencia.

Su longevidad y capacidad para evolucionar con el tiempo, explorando temas como la identidad, el amor y la alienación, han mantenido a Placebo relevante en el panorama musical. La banda ha trascendido las modas pasajeras, dejando una marca perdurable y continúa siendo una fuerza creativa que desafía las expectativas en la música alternativa.