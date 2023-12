Buenas noticias para los fans en territorio nacional de Placebo, ya que luego de que se confirmó que la bandaregresa a Chile el 2024 con su esperada nueva gira, las entradas se agotaron en cosa de minutos, lo que provocó que los artistas agendaran una segunda fecha.

El primer concierto de la banda se realizará en el Movistar Arena el próximo 20 de marzo, mientras que la segunda fecha se agendó para el día siguiente, es decir, el 21 de marzo en el mismo reciento.

¿Cuándo es la preventa y la venta general para Place?

La preventa de entradas comenzará el próximo 3 de enero a las 12:00 pm, exclusiva para clientes Banco de Chile, mientras que la venta general comenzará el 5 de enero también al mediodía. Ambas por sistemas Puntoticket.

¿Cuál es el precio de las entradas?

El valor de las entradas en preventa van desde los $28.500 correspondiente a la ubicación Tribuna, seguido de $33.300 por Platea Alta y Silver. La entrada más costosa tiene un costo de $90.300 en preventa, correspondiente a Platea Baja Diamante, mientras que el valor de la entrada general es de $109.300.

Revisa todos los precios a continuación

Placebo: Una de las bandas más influyentes de rock alternativo en el mundo

Placebo, una banda icónica originaria de Londres, ha dejado una marca indeleble en la escena del rock alternativo desde su formación en 1994. Liderada por el carismático Brian Molko, el bajista Stefan Olsdal, ha entregado una serie de álbumes impactantes y una lista de éxitos que han resonado en todo el mundo.

El álbum debut homónimo de la banda, “Placebo” (1996), catapultó a la fama con sencillos como “Nancy Boy” y “Pure Morning”. Este álbum estableció la reputación de la banda para combinar letras inteligentes y provocativas con un sonido alternativo distintivo.

El siguiente lanzamiento, “Without You I’m Nothing” (1998), contó con la colaboración de David Bowie en la canción que da título al álbum, consolidando aún más la posición de Placebo en la escena musical.

En el nuevo milenio, Placebo continuó su éxito con álbumes como “Black Market Music” (2000) y “Sleeping with Ghosts” (2003), que presentaba éxitos como “The Bitter End”. “Meds” (2006) marcó otro hito importante, con colaboraciones notables, incluida Alison Mosshart de The Kills. Este álbum incluyó sencillos como “Meds” y “Infra-Red”, consolidando aún más su presencia en la escena internacional.

Uno de los mayores éxitos de Placebo, “Pure Morning”, es reconocido por su distintiva introducción de guitarra y letras enigmáticas. Otros sencillos notables incluyen “Special K”, “Every You and Every Me”, “For What It’s Worth” y “Running Up That Hill”, una versión de la canción de Kate Bush.

Placebo ha vendido millones de álbumes en todo el mundo, con varios discos certificados como platino. Su habilidad para explorar temas emocionales y existenciales ha resonado con una amplia audiencia, convirtiéndolos en un referente en la música alternativa.

A lo largo de los años, han mantenido una presencia consistente en la escena musical, lanzando álbumes aclamados por la crítica como “Battle for the Sun” (2009) y “Loud Like Love” (2013). Su más reciente álbum Never Let Me Go lanzado el 2022 contiene temas como Beautiful James, Hugz y Forever Chemical.