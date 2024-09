Algo de lo que muchos participantes masculinos se han quejado en Gran Hermano es de la falta de mujeres solteras o buscando pareja dentro del encierro. Y es que Cami Andrade llegó con pareja, al igual que Chama.

Por otro lado, las demás participantes se unieron al reality sin tener intenciones de conseguir una pareja o prospecto amoroso. Y es que esa fue una de las razones por las cuales Íñigo dejó la casa, entre otras tantas más.

La revelación de Cami

Cada vez quedan menos participantes en la casa. Y es que con las tres últimas renuncias son solo 11 los participantes en competencia. Por esta razón es que cada vez se juntan más entre compañeros.

Recientemente, Michelle, Cami, Patricio, Waldo y Felipe tuvieron una conversación en la terraza y fue aquí donde se habló de las relaciones dentro del encierro. Una de las revelaciones más sorprendentes fue la de Cami y es que se puso a pensar en el caso de haber entrado soltera al programa.

“Yo igual me puse a pensar. Si hubiese entrado soltera a este reality me hubiese igual costado, muchísimo, tener algo así con alguien, me da vergüenza. No sé. Hubiese caído en tu red. Me hubiese costado demasiado“, mencionó.

“Es que uno sabe como hacerlo también Camila Andrade“, le comentó Pato.

Estas declaraciones vienen días después de que Waldo se le declarará a Camila en una conversación que tuvieron ambos en el sótano y es que el oriundo de Coquimbo le reveló sus sentimientos a la ex Miss Chile.

Esto se veía venir y es que hace bastante tiempo se reveló que Waldo tenía un amor platónico por la modelo, siendo incluso molestado por algunos de sus compañeros de encierro.

Pero eso no es todo y es que los televidentes están con todo apoyando la pareja de Camila y Miguel, esto debido a los acercamientos que tienen ambos dentro de la casa.