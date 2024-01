El controversial debate sobre la participación de Peso Pluma en el Festival de Viña sigue dando que hablar. Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de enero, en donde se abordó el tema de las pensiones como también el debut en la Quinta Vergara del artista mexicano.

Durante los resultados se pudo ver unas cifras bastantes similares en ambas posturas de opinión. Asimismo, un gran porcentaje señala que bajar al intérprete sería un acto de censura.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una decisión oficial sobre si seguirá el debut del artista o no. Lo único que ha dado forma, es un proyecto de ley que busca vetar la presencia de artistas que fomenten la narcocultura en eventos masivos y actividades culturales respaldadas por fondos públicos. Esta iniciativa implica una modificación a la Ley 19.228, que trata sobre el estímulo a la música chilena.

Chilenos opinan sobre la baja de Peso Pluma en Viña del Mar

En relación al debate acerca de la participación del espectáculo musical de Peso Pluma en el Festival de Viña, un 42% está a favor de su cancelación, mientras que un 55% se opone a dicha medida.

No obstante, un 61% de los encuestados considera que cancelar el espectáculo sería un acto de censura y una restricción a la libertad de expresión.

A pesar de estas posturas, la mayoría de los participantes en la encuesta opina que los géneros musicales urbano (60%), reguetón (53%) y trap (51%) están vinculados a comportamientos delictivos o asociados al narcotráfico.

Daniel Matamala publica columna de opinión y se suma al debate

El conocido periodista y escritor Daniela Matamala, ha logrado posicionarse como un referente de opinión con sus columnas despiertas y lúcidas en crítica y datos sólidos que construyen una interpretación bastante realista y cercana a la sociedad.

Asimismo, esta vez, publicó la columna “Chivo expiatorio”, en donde resalta como tesis la ausencia del Estado en barrios vulnerables donde el narcotráfico se alimenta de esos territorios y lo cómodo que resulta este denominado según él, “festival de autoritarismo”.

“El debate es acuciante. ¿Cómo atajar la expansión del narcotráfico, que aprovecha cualquier vacío para infiltrarse por los intersticios de nuestra sociedad?”, señala Daniel Matalama.

“Qué hacer, cuando el Estado no tiene los recursos necesarios para proporcionar seguridad, barrios amigables, áreas verdes y espacios de entretención; cuando se deslegitiman los referentes que entregaban un sentido de pertenencia, desde la familia hasta las iglesias o los partidos políticos; cuando ni la educación ni el mercado laboral proveen un horizonte atractivo”, agrega el periodista.

Por ese lado, destaca la inoperancia y negligencia del actuar político sobre estas diferencias estructurales que causan un daño en la sociedad. “Es un problema enorme, abrumador, que exige políticas profundas. ¿Cómo allegamos más dinero para invertir en poblaciones vulnerables? No, ni hablar de una reforma tributaria. ¿Cómo evitamos la corrupción en las autoridades políticas? No, imposible levantar el secreto bancario. ¿Cómo mejorar la calidad de la educación? No, qué enredo meternos en ese pantano. ¿Cómo evitar el tráfico de armas desde instituciones militares a los soldados narco? Mejor no hablar de ciertas cosas”, expresa Daniel Matamala.

Su columna de opinión completa se encuentra disponible en el sitio web de La Tercera.