Una de las amistades más recordadas de Gran Hermano fue sin duda la de los “Lulos”, siendo Constanza Capelli y Jennifer las amigas más consolidadas del encierro y finalistas del reality de Chilevisión. Tras finalizar el programa, se especulaba si su relación seguiría fuera de las pantallas y pareciera que se detuvo por un tiempo e incluso panelistas de espectáculo afirmaban que ya no eran amigas.

¿Aún son amigas Coni Capelli y Pincoya?

Durante el encierro, las ex participantes siempre hicieron notar su cariño entre ellas y lo mal que la pasaban cuando discutían. Por ese lado, la relación entre ambas siempre se vio honesta y bastante real.

Tras diversos comentarios sobre si seguían siendo amigas, las ex jugadoras revelaron que seguían en contacto. Además, esto se dio a conocer porque las chicas se encontraron en el metro y compartieron ese espontáneo momento en sus redes sociales.

“¡Chiquillos! Adivinen a quién encontré acá en el Metro. Me tuve que devolver porque no sabía si era o no era. ¡Era un fantasma!”, dijo Pincoya.

Cabe señalar que Pincoya recientemente tuvo una entrevista con Publimetro, en donde se refirió a su amistad con Constanza. “Nosotras chateamos desde que nos encontramos en el metro hace un mes atrás”.

“Ella está en sus proyectos, yo también, pero va a haber una oportunidad de encontrarnos, hay que ver los tiempos. Tenemos buena onda, chateamos, ella me ayudó a buscar departamento, me pasó a su corredor de propiedades. Ha sido una súper buena amiga”, contó.

Asimismo, parece que ambas chicas siguen con una linda relación de amistad. Las ex participantes se encuentran en sus propios proyectos televisivos y seguramente las seguiremos viendo en la pantalla en nuevos programas de televisión.