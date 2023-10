Tras años de espera, los fanáticos de Alter Bridge podrán disfrutar de un gran espectáculo en el territorio nacional. Asimismo, este anhelado concierto de rock alternativo, se desarrollará en el marco de su gira internacional The Pawn & Kings Tour 2023, con la que recorrerán algunos países de Sudamérica.

Por ese lado, también se dio a conocer que cuál será el grupo nacional que emocionará al público previo al show de la banda estadounidense.

¿Cuál es la banda chilena que teloneará a Alter Bridge en Chile?

¡Atención fanáticos! La banda invitada a telonear a Alter Bridge será A New Dawn, agrupación que resurgió luego del fin de Temple Agents. Por ese lado, el grupo resurge con Feña Elizalde en guitarra, Alfonso Faúndez en batería, Álvaro Baile en voces y Manuel Pizarro en guitarra.

Cabe señalar que, la banda tiene su carrera muy activa. En agosto de este año, A New Dawn lanzó su primer sencillo, titulado “Safe Frame”, seguido de “Authenticity” el mes siguiente. Aquellos lanzamientos son parte del nuevo álbum homónimo que tienen previsto lanzar en noviembre. Con este disco, la banda quiere demostrar su poder musical combinado con melodías excepcionales, y con la ambición de posicionarse con fuerza en la escena musical nacional.

Por ese lado, es importante resaltar que la grabación de su primer álbum, A New Dawn contó con la colaboración del destacado bajista nacional que actualmente es miembro de Korn, ‘Ra’ Díaz, y con Dante González en la batería. Además, el álbum presenta una canción con la voz del legendario Kevin Martin, líder de la icónica banda de los años 90, Candlebox.

Asimismo, en lo que respecta a presentaciones, A New Dawn tuvo una reciente y exitosa actuación en el Festival Milenia, donde compartieron escenario con bandas como Evanescence y Candlebox, así como con grupos chilenos como Frank’s White Canvas, All Tomorrows, Chaos Magic y Sinkarma, entre otros.

¿Cuándo y dónde se presenta Alter Bridge en Chile?

Alter Bridge tendrá su primera presentación en nuestro país el día 13 de noviembre en el Teatro Caupolicán.

¿Quedan entradas disponibles de Alter Bridge en Chile?

Queridos fanáticos, las entradas se encuentran casi agotadas y solo queda disponible la entrada Platea con un valor de $50.600.

Alter Bridge debuta en Chile

La banda ha logrado posicionarse en la escena del hard rock y el metal alternativo. Tras diversos lanzamientos de álbumes, el grupo ha conseguido más de mil millones de streams, varios millones de copias vendidas y el elogio de la crítica especializada en estrenos como Classic Rock Magazine y Guitar World, entre otras.

Por ese lado, la banda estrenó en 2022 “Pawns and kings”, proyecto se ganó el el reconocimiento de la crítica internacional y de sus fanáticos. Asimismo, los seguidores han podido disfrutar de este séptimo proyecto discográfico que apela al magnífico virtuosismo, tanto musical como de la lírica de este cuarteto compuesto por Myles Kennedy, Mark Tremonti, Brian Mashall y Scott Phillips.