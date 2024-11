Este miércoles finalmente se vivió el esperado regreso de Toto a Chile, en donde la exitosa banda se encuentra celebrando su gira “Dog of Oz” con la cual homenajean sus más de cuatro de décadas de carrera.

Con un Movistar Arena llenó, la banda liderada por los icónicos Joseph Williams y Steve Lukather, junto con Greg Philinganes, Shannon Forrest, John Pierce, Warren Ham y Steve Maggiora comenzó cerca de las 21:00 horas.

Toto regresa con Dog of Oz a Chile

El esperado concierto de la banda se produjo a casi dos décadas de su última presentación en territorio nacional. Con un espectáculo impactante, los artistas llevaron a los asistentes a un viaje épico, llenó de recuerdos, hits, nostalgia y una conexión especial con el público.

Desde el primer acorde hasta el cierre épico, Toto demostró por qué sigue siendo una de las bandas más influyentes del rock clásico.

El show comenzó con fuerza con el hit “Girl Goodbye“, una canción energética que puso al público de pie desde el primer momento. La banda no tardó en interactuar con los asistentes, agradeciendo su entusiasmo y haciendo que cada persona se sintiera parte de la experiencia.

Este vínculo especial se mantuvo durante toda la noche, con constantes agradecimientos y anécdotas que aportaron profundidad emocional a las canciones.

El público elevó la energía con la segunda canción que fue el clásico “Hold the Line“, con su poderoso coro coreado por todos, y “99″, que provocó una ola de nostalgia entre los asistentes.

Uno de los momentos más memorables fue la interpretación de “Pamela”. Antes de empezar, el vocalista explicó que la canción estaba inspirada en una mujer que le rompió el corazón, lo que añadió un toque de vulnerabilidad y autenticidad a su interpretación.

Tras ello, siguieron los temas “I Won’t Hold You Back” y “Child’s Anthem”, que arrancaron aplausos y ovaciones. La banda mostró increíble talento con los instrumentales de “Jake to the Bone”, para continuar con “I’ll Be Over You”. La energía nunca decayó, y canciones como “Stop Loving You” y “I’ll Supply the Love” mantuvieron a todos bailando y cantando.

A medida que el concierto llegaba a su fin, Toto ofreció una interpretación poderosa de “Home of the Brave”, precedida por una presentación de la banda donde incluyeron fragmentos de éxitos como “Beat It” y “I Keep Forgetting”.

Sin embargo, la noche no podía terminar sin los icónicos “Rosanna” y “Africa”. Ambas canciones que son los hits más grandes de la agrupación, cerraron el espectáculo con una explosión de energía, con el público cantando cada palabra como un homenaje a la calidad de Toto.

Durante su presentación, la banda no solo mostró su espectacular talento musical, sino también su calidez humana.

Sus constantes agradecimientos, interacción con el público y anécdotas personales que narraban hicieron de esta una experiencia verdaderamente inolvidable.

Dog of Oz no es solamente una gira, es un testimonio del legado de una banda que continúa conectando con distintas generaciones de fans alrededor del mundo.